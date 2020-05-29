Hastaneler: Devlet yardımları yetmiyor

Yapılan bir anket, devlet ödemelerinin mali zararı karşılamaya yetmediğini ortaya koydu.Alman Hastaneler Birliği, koronavirüs nedeniyle çok sayıda hastanenin ekonomik sorunlar yaşadığı uyarısında bulundu. 600 klinikle yapılan anket sonucunda hastanelerin devlet yardımlarının yeterli gelmediği şikayetinde bulunduğu ve kliniklerin mali durumunun bir önceki yıla göre önemli ölçüde kötüleştiği bildirildi.

Bu durumda, koronavirüs salgını nedeniyle planlanan pek çok ameliyat ve tedavinin ertelenmesinin ve buna paralel olarak yoğun bakım servis kapasitelerinin artırılmasının rol oynadığı belirtiliyor.

Hastanelerin üzerindeki yükü hafifletmek üzere yürürlüğe sokulan yasal düzenlemeye göre hastanelere boş tutulan yatak başına günde 560 euroluk ödeme yapılıyor. Ankete göre hastanelerin dörtte üçünde bu telafi ödemeleri, Nisan ayındaki kayıpları karşılamaya yetmedi.

"Büyük hastanelerin durumu daha zor"

Alman Hastaneler Birliği İdari Müdürü Georg Baum, özellikle de 600 ve üstünde yatak kapasitesine sahip büyük hastanelerde sorunun daha belirgin olduğuna işaret etti.

Ankette, kişisel koruyucu donanım için öngörülen günlük 50 euroluk ödemenin de hastanelerin yüzde 90'ı için yeterli gelmediği belirtildi. Malzeme fiyatlarındaki güçlü artışa dikkat çeken hastaneler, enfeksiyon tedavisi gören hastalarda koruyucu malzeme kullanımının çok daha yoğun olduğuna dikkat çekti.

dpa/BK,TY

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