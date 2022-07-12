2022 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve resmi kurumların idari izinli sayılması nedeniyle, hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları bir süredir kapatılmıştı. Bayram tatilinin son gününe gelinmesiyle birlikte hastaneler, eczaneler ve sağlık ocaklarının çalışmaya başlayacağı tarih merak edildi. Peki, hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları ne zaman açılacak? 2022 bayram tatili ne zaman bitecek?

HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Hastaneler ve sağlık ocakları, 2022 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması sonrasında tatile giren resmi kurumlar arasında yer aldı.

Hastaneler ve sağlık ocakları, diğer resmi kurumlar gibi bayram tatili boyunca çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri daima açık olacak ve nöbetçi doktorla hizmete devam edecek. Poliklinikler bayram boyunca kapalı olacak. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle de bu kurumların 18 Temmuz Pazartesi günü iş başı yapması bekleniyor.

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

9 Temmuz Cumartesi günü başlayan 2022 Kurban Bayramı tatiliyle çoğu kurum gibi eczanelerde kapandı. Fakat bazı eczaneler bayram süresi boyunca nöbetçi eczane şeklinde hizmet vermeye devam edecek.

