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Hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları ne zaman açılacak? 2022 bayram tatili ne zaman bitecek?

12.07.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları, 2022 Kurban Bayramı tatili nedeniyle mesailerine ara veren kurumlar arasında yer aldı. Bayram tatilinin son gününe gelinmesiyle birlikte birçok kişi, 'Hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları ne zaman açılacak?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. 9 günlük bayram tatili nedeniyle sağlık kurumlarının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları ne zaman açılacak? 2022 bayram tatili ne zaman bitecek?

Hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları ne zaman açılacak? 2022 bayram tatili ne zaman bitecek?

2022 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve resmi kurumların idari izinli sayılması nedeniyle, hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları bir süredir kapatılmıştı. Bayram tatilinin son gününe gelinmesiyle birlikte hastaneler, eczaneler ve sağlık ocaklarının çalışmaya başlayacağı tarih merak edildi. Peki, hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları ne zaman açılacak? 2022 bayram tatili ne zaman bitecek?

HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Hastaneler ve sağlık ocakları, 2022 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması sonrasında tatile giren resmi kurumlar arasında yer aldı.

Hastaneler ve sağlık ocakları, diğer resmi kurumlar gibi bayram tatili boyunca çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri daima açık olacak ve nöbetçi doktorla hizmete devam edecek. Poliklinikler bayram boyunca kapalı olacak. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle de bu kurumların 18 Temmuz Pazartesi günü iş başı yapması bekleniyor.

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

9 Temmuz Cumartesi günü başlayan 2022 Kurban Bayramı tatiliyle çoğu kurum gibi eczanelerde kapandı. Fakat bazı eczaneler bayram süresi boyunca nöbetçi eczane şeklinde hizmet vermeye devam edecek.

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