HABER

Hastanelerde Ramazan sessizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:45 | Son Güncelleme

Ramazan ayının başlaması ile birlikte hastanelerde muayene olmak için polikliniğe başvuran hasta sayısında belirgin bir azalma yaşanıyor.Trabzon’da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hastanelerin poliklinik hasta sayısında ilk günde itibaren belirgin bir düşüş gözlendi.Ramazan ayı dolayısıyla hasta muayene sayılarında önemli bir azalma gözlenirken, Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koridorların yer yer boş olması dikkat çekiyor.

Hastanelerde Ramazan sessizliği

Ramazan ayının başlaması ile birlikte hastanelerde muayene olmak için polikliniğe başvuran hasta sayısında belirgin bir azalma yaşanıyor.
Trabzon’da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hastanelerin poliklinik hasta sayısında ilk günde itibaren belirgin bir düşüş gözlendi.
Ramazan ayı dolayısıyla hasta muayene sayılarında önemli bir azalma gözlenirken, Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koridorların yer yer boş olması dikkat çekiyor. Vatandaşlar, Ramazan olması münasebetiyle mecbur kalmadıkça doktora gitmemeyi tercih ederken, Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ramazan öncesi yoğun olan poliklinik sayısı bugün itibariyle ciddi oranda azaldı.

Hastanelerde Ramazan sessizliği

Hastanelerde Ramazan sessizliği

Hastanelerde Ramazan sessizliği

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Şuhut Meslek Yüksek Okulu’nda mezuniyet coşkusuŞuhut Meslek Yüksek Okulu’nda mezuniyet coşkusu
Patili dostlar Pati Fest’te bir araya geldiPatili dostlar Pati Fest’te bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Genel Merkezi önünde eylem

CHP Genel Merkezi önünde eylem

İmar yolsuzluğundan aranan eski milli emlak müdürü havalimanında yakalandı

İmar yolsuzluğundan aranıyordu, havalimanında yakalandı

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Sabancı Camii şifrelerle dolu!

Sabancı Camii şifrelerle dolu! Meğer o detaylarda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.