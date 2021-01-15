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Hastanelere dadanan hırsızlık zanlısı yakalandı

15.01.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, çeşitli sağlık kuruluşlarından 4 bin 240 lira para çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, çeşitli sağlık kuruluşlarından 4 bin 240 lira para çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı. Zanlı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy’de faaliyet gösteren çeşitli sağlık kuruluşlarında farklı tarihlerde meydana gelen 4 bin 240 lirayı bulan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Emniyet ekipleri, yapılan suç duyurusu üzerine gerçekleştirilen çalışmayla kimliğini tespit ettiği E.K.’yi 12 Ocak’ta Fatih’te operasyon düzenledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakaladı. Hastane ve sağlık ocağı gibi 6 farklı sağlık merkezinden hırsızlık yaptığı iddia edilen E.K., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İskele Polis Merkezi’ne götürüldü. Hırsızlık zanlısı, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan, hırsızlık şüphelisi E.K.’nin olduğu öne sürülen güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli E.K., girdiği sağlık merkezlerinden odaları kontrol edip telaşla bölgeden uzaklaşıyor.

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