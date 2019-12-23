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Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 09:50 | Son Güncelleme

İstanbul’da dün etkisini gösteren lodos ile birlikte çok sayıda çocuk akşam saatlerinde kusma, halsizlik, mide bulantısı şüphesiyle hastanelere akın etti.

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

istanbul’da dün etkisi gösteren lodos ve hava şartları nedeniyle çok sayıda çocuk hastalandı. Mide bulantısı, kusma, halsizlik şikayetleri baş gösteren çocuklarını vatandaşlar acil servislere götürdü.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise akşam saatlerinde çocuk acil servisi doldu taştı. Vatandaşlar kucaklarında çocuklarını hastaneye götürürken, acil servis en yoğun gecelerinden birini yaşadı.

Hastanede yaşanan yoğunluk ise kameralara yansıdı. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın kucağında çocuklarıyla beklediği görülüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Acil Servis lodos

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