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Hastanelerin tekstil malzemeleri cezaevinden

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

BURSA'da sağlık kurumlarının ihtiyacı olan 92 kalem tekstil malzemesinin cezaevindeki hükümlüler tarafından üretilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü ve Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Hastanelerin tekstil malzemeleri cezaevinden

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da sağlık kurumlarının ihtiyacı olan 92 kalem tekstil malzemesinin cezaevindeki hükümlüler tarafından üretilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü ve Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.
​Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu tekstil malzemelerinin karşılanması amacıyla Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü ve Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Bursa H Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda düzenlenen protokol törenine Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Başsavcı Vekili Salih Şengöz, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürü Selahattin Tutkun, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürü Hasan Torun katıldı.
'MESLEK SAHİBİ OLUYORLAR'
Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, “Burada 500- 600 hükümlü bulunuyor. Bu kardeşlerimizi iş sahibi, meslek sahibi yapmış oluyoruz. Hatta ustalık, kalfalık belgesi veriyoruz. Dışarı çıktıklarında da o belgeleri ile iş bulup, çalışma imkânı elde etmiş oluyorlar. Biz burada onların tekrardan topluma kazandırılmaları ve cezaevinden tahliye olduklarında sosyal ve ekonomik hayata adaptasyonları adına her türlü ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz protokolle çalışmalarımıza destek veren Sağlık Müdürlüğü’müze de çok teşekkür ediyorum” dedi.
GERİ KAZANMAK ADINA ÖNEMLİ
İmzalanan protokollerin hükümlülerin rehabilitasyonu adına da önemli bir katkı sağladığına dikkat çeken Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ise, “Bu açıdan anlamlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Biz bir yandan ihtiyacımız olan malzemeleri temin ederken, aynı zamanda cezaevinde yatan hükümlülerin rehabilitasyonunu sağlamış oluyoruz. Burada üretilen malzemeler son derece kaliteli ve aynı zamanda oldukça ekonomik.Dolayısıyla personellerimizin giyeceği formalar ve hastalarımızın kullanacağı çarşaf, pike, nevresim takımları, önlükler kaliteli malzemeler olacak. Hastanelerimizin tekstil ihtiyaçlarının karşılanmasında bizlere destek veren, Başsavcımıza çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde yeni yapılacak protokollerle bu çalışmalarımızı daha da genişletmeyi umuyoruz” diye konuştu.
92 KALEM TEKSTİL MALZEMESİ ALINACAK
Konuşmaların ardından Başsavcı Kuş ve Sağlık Müdürü Dr. Akan protokol imzaladı. Sağlık Müdürlüğü’nün Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü ile yaptığı protokole göre piyasa değeri 994 bin 271 TL olan ve 41 kalemden oluşan; veri hazırlama, temizlik, karşılama, yönlendirme gibi görevlilerin formaları cezaevinde hükümlüler tarafından üretilecek. Bir diğer protokole göre ise, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü’nde bulunan hükümlüler, piyasa değeri 3 milyon 433 bin TL’yi bulan 51 kalem; hasta önlüğü, örtü, nevresim takımı, çarşaf, yastık kılıfı, pike, yatak gibi tekstil ürünlerini hazırlayacak.
İmzalanan protokolün ardından heyet, cezaevindeki atölyeleri ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI

Hastanelerin tekstil malzemeleri cezaevindenHastanelerin tekstil malzemeleri cezaevindenHastanelerin tekstil malzemeleri cezaevindenHastanelerin tekstil malzemeleri cezaevinden

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