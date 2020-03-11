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Hastanelerin yoğunluğundan 'kimin öleceğine' doktorlar karar veriyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2020 12:11 | Son Güncelleme

Koronavirüsün Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İtalya'dan son gelen iddia kan dondurdu. İddiaya göre ülkedeki hastanelerde kapasite o kadar dolu ki doktorlar kimin yoğun bakıma kaldırılıp kaldırılmayacağına kendileri karar vermek zorunda kalıyor. Dolayısıyla diğer hastanın da hayatını mecburen tehlikeye atmış oluyorlar.

Hastanelerin yoğunluğundan 'kimin öleceğine' doktorlar karar veriyor

Şu an İtalya'da 10 bin kişiye koronavirüs teşhisi konmuş ve en az 600 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda. Sağlık görevlileri İtalya'daki hastanelerin yüzde 200 kapasiteyle çalıştığını belirtiyor.

Hastaneler o kadar yoğun ki doktorlar koronavirüs hastalarının ölüm-kalım kararını da kendileri vermek zorunda kalıyor. Doktorlar çoğu zaman durumu aynı ciddiyete sahip iki koronavirüs hastası arasında hangisinin yoğun bakıma kaldırılacağı konusunda tercih yapmak zorunda aklıyor. Zira yoğun bakım ünitelerinde boş yer yok.

Haberi duyuransa İtalya'daki bir doktorun arkadaşı olan Jason van Schoor. Kendisi de bir sağlık görevlisi olan Schoor benzer bir kaosun İngiltere'de de yaşanmaması için şimdiden önlem alınması gerektiğini savunuyor.

İngiltere'de başka bir tıp profesörü olan François Balloux durumun içler acısı halini şu sözlerle anlatıyor.

"İtalya'daki meslektaşlarım gözyaşları içinde arıyor. İnsanların gözlerinin önünde öldüğünü ancak hiç bir şeye yapamadığını söylüyorlar. Hepsi duygusal olarak çökmüş durumda öte yandan hastanedeki hekimler de koronavirüs hastası olmaya başladı. Yoğun bakım üniteleri dolu olduğu için yapabildikleri tek şey hastalara daha çok oksijen vermek."

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