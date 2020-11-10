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Hastanelik olan Ebru Şancı: Her şey büyük masraf

10.11.2020 13:49 | Son Güncelleme:
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Hastanelik olan Ebru Şancı: Her şey büyük masraf

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı Öztürk'ün hastanelik olduğu ortaya çıktı. Kurdeşen döken eski manken, ev idaresinden ve her şeyin masraflı olmasından dert yandı.

Ebru Şancı Öztürk ve futbolcu Alpaslan Öztürk'ün Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocuğu bulunuyor.

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Hayvan sever olan Ebru Şancı, evdeki 5 köpeğine de çocuğu gibi bakıyor. Bir yandan da sahibi olduğu iki gelinlik atölyesini ayakta tutmaya çalışan Şancı, sıkıntı ve stresten hastanelik oldu.

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Önceki gece yarısı özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan Şancı’nın, kurdeşen döktüğü öğrenildi. Vücudunda kızarıklık ve kabarmalar meydana geldiği için tedavi amaçlı serum takıldı, kortizon iğnesi yapıldı.

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Ebru Şancı, "Üç çocuğun sorumluluğu, bakımı. Dadılar, evi idare etmek, 5 köpeğim. Her şey büyük masraf. İki atölyemi de ayakta tutmaya çalışıyorum.

Ebru Şancı'nın paylaşımına beğeni yağdıEbru Şancı'nın paylaşımına beğeni yağdı

Ancak düğünler iptal edildiği için hem Türkiye hem de yurt dışındaki işler durdu. Tüm bunlar canımı sıktı. Sağlığım bozuldu” açıklamasını yaptı.

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