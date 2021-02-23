HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastanelik olan yüzde 90 engelli vatandaşı darp ettiği iddia edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest

Hastanelik olan yüzde 90 engelli vatandaşı darp ettiği iddia edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest

23.02.2021 10:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da park meselesi sebebiyle çıkan kavgada darp edildiği iddia edilen yüzde 90 engelli raporu bulunan 57 yaşındaki vatandaşın eşi, kendisinin ve kızının da darp edildiğini söyledi.

Antalya’da park meselesi sebebiyle çıkan kavgada darp edildiği iddia edilen yüzde 90 engelli raporu bulunan 57 yaşındaki vatandaşın eşi, kendisinin ve kızının da darp edildiğini söyledi. Şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösteren kadın, “Bu olayı yapanlar şu anda dışarıda. Engelli vatandaşı darp etmek var, kadına şiddet diyoruz ama hem kızımı hem beni darp ettiler. Oğlumu, kızımı sürüklediler. En azından eşim hastaneden çıkana kadar içeri alınmalarını istiyorum” dedi.
Olay, 19 Şubat Cuma günü 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, babası, annesi ve kız kardeşiyle birlikte akşam yemeği için babaannesine gitmek isteyen üniversitesi öğrencisi Bekir Kara (21), bir işletmeye gelen müşterinin aracını evin girişine park ettiğini gördü. Müşteriyi uyaran Kara, ardından işletme sahibi N.Y. ile tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve iddiaya göre N.Y. ile oğlu A.Y., Bekir Kara ve babası Mümün Kara’yı (57) darp etti. Mümün Kara, ihbarla olay yerine çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesine, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çeşitli hastalıkları sebebiyle iç organlarından yüzde 90 engeli bulunan Kara’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Şikayet üzerine iki şüpheli N.Y. ile oğlu A.Y., emniyetteki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Kocam yoğun bakımda"
Karşı tarafın serbest bırakılmasına tepki gösteren Mümün Kara’nın eşi Emine Kara (50), olay anını şu sözlerle anlattı:
“Araba çıkışını kapatmamaları için aramızda defalarca tartışma yaşandı. O gün aynı şekilde çıkacağımız zaman bir müşterisi arabasını koydu, kızım da, ‘Abi bu arabayı çeker misin’ dedi. İçeriden dükkan sahibi çıkarak ağır tahrik uyguladı. Sakin kaldık. Tahrikler sürünce kızım polisi aradı. Polisi beklerken, o sıra evin önünde oturan oğluma, onun oğlu ‘ne haber bilader’ dedi. Ben iki genç arayı bulacaklar sandım. Bir anda oğluma tekmeyle saldırdı. Oğluma saldırınca ben, arkasından kızım harekete geçti. Kızımı saçlarından tutup sürüdüler. O sırada eşim arka taraftaydı. Oğlu tekmeyle, babası da elini kaldırdı kocamın suratına vurdular. Bir anda kocam yerdeydi. Hırıltı sesi vardı ve dili boğazına kaçmıştı. Dilini çıkardık. O gün ’ayağıma basmayın, sakat’ diye bağırıyordu. Ona rağmen üzerine çıkıp tepindiler. Şu anda kocam ameliyattan çıktı ve yoğun bakımda. Zaman zaman ‘Ayağıma basmayın, sakat’ diye sayıklıyor.”

“En azından eşim hastaneden çıkana kadar içeri alınmalarını istiyorum"
Kocasının hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade eden Kara, “Kocasının kırık ayağından ameliyat olduğunu ve kafatasındaki kırık var, onun için de ameliyat olacak. Doktorlar hayati tehlikesinin olduğunu söylüyor. Bu olayı yapanlar şuanda dışarıda. Engelli vatandaşı darp etmek var, kadına şiddet diyoruz, hem kızımı hem beni darp ettiler. Oğlumu, kızımı sürüklediler. Biz bu ifadeleri vermemize karşın şuanda bu vatandalar dışarıda. En azından eşim hastaneden çıkana kadar içeri alınmalarını istiyorum. Bugün avukatımızla görüşüp itiraz edeceğiz” diye konuştu.
Emine Kara, karşı tarafın eşini darp etmediği, düştüğü yönünde savunması olduğunu da sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktıHamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Şekerbank müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkeziŞekerbank müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi
1/

En Çok Okunan Haberler

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Son Dakika: Hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan itmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: İzmir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de korkutan deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AK Parti yönetimi ve kabinede değişikliğe gidiyor' iddiası

Kabine değişiyor mu? Kulisleri hareketlendiren iddia

Ordu Valisi Sonel 'Yüzde 80' diyerek açıkladı: Vakaların kaynağı hane ve iş yeri temaslı

Normalleşme beklenirken Vali açıkladı: Önlemler artacak

Doğan Cüceloğlu’nun ailesinden vatandaşlara uyarı: İtibar etmeyin

Doğan Cüceloğlu’nun ailesinden vatandaşlara uyarı: İtibar etmeyin

Son seçim anketi! Partilerin oy oranları dikkat çekti, 4 parti baraj altı kaldı

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.