TEKİRDAĞ (AA) - Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün kamu-özel işbirliği modeliyle yaptırdığı Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin 2019 yılında tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

Gündoğdu Turgut Mahallesi'nde 157 bin metre kare kapalı alanda inşa edilen hastane, Trakya'nın tek "şehir hastanesi" olma özelliği taşıyor.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, AA muhabirine yaptığı açıklamada şehir hastanesi inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin sağlık sektörünün yanı sıra şehir ekonomisine de katkı sağlayacağını aktaran Becerir, "Şehir hastanesi hafriyatı 2 ay önce kadar başladı ve hafriyat bitti. Şimdi temel betonlama çalışmaları sürüyor. Dört tane kule kuruldu şu an. Bunlar vinç kuleleri. Üç tane daha kule kurulacak. Yapım çalışmaları şu anda yüzde 5 seviyesinde. İnşaatı yapan firma profesyonel, çok hızlı çalışıyor." dedi.

Hastanenin çevre illere ve komşu ülkelere de hizmet vereceğini ifade eden Becerir, şunları söyledi:

"Öncelikle kendi vatandaşımıza, bununla birlikte de çevre ülkelerin vatandaşlarına hizmet edeceğiz. Hastanemiz Trakya bölgesindeki tek şehir hastanesi olacak. 480 yataklı olacak. 157 bin metrekare kapalı alanı var. İçinde 96 yatağı, yoğun bakım, diğer yatakları, servis yatağı, 16 tane ameliyathanesi olacak. Bunların dışından 1500 ile 2000 araçlık kapalı otoparkı, açık otoparkı ve helikopter iniş alanı da bulunacak. Trakya bölgesindeki tek şehir hastanesi olması sebebiyle sağlık turizmine de büyük katkı verecek."