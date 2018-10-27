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"Hastanemiz Trakya bölgesindeki tek şehir hastanesi olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 09:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından kamu-özel işbirliği modeliyle yapımına devam edilen Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin 2019'da tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor - Tekirdağ Sağlık Müdürü Cengiz Becerir: - "Hastanemiz Trakya bölgesindeki tek şehir hastanesi olacak. 480 yataklı olacak. 157 bin metrekare kapalı alanı var. İçinde 96 yatağı, yoğun bakım, diğer yatakları, servis yatağı, 16 tane ameliyathanesi olacak. Bunların dışından 1500 - 2000 arası kapalı otoparkı, açık otoparkı ve helikopter iniş alanı da bulunacak. Trakya bölgesindeki tek şehir hastanesi olması sebebiyle de sağlık turizmine de büyük katkı verecek"

TEKİRDAĞ (AA) - Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün kamu-özel işbirliği modeliyle yaptırdığı Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin 2019 yılında tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

Gündoğdu Turgut Mahallesi'nde 157 bin metre kare kapalı alanda inşa edilen hastane, Trakya'nın tek "şehir hastanesi" olma özelliği taşıyor.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, AA muhabirine yaptığı açıklamada şehir hastanesi inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin sağlık sektörünün yanı sıra şehir ekonomisine de katkı sağlayacağını aktaran Becerir, "Şehir hastanesi hafriyatı 2 ay önce kadar başladı ve hafriyat bitti. Şimdi temel betonlama çalışmaları sürüyor. Dört tane kule kuruldu şu an. Bunlar vinç kuleleri. Üç tane daha kule kurulacak. Yapım çalışmaları şu anda yüzde 5 seviyesinde. İnşaatı yapan firma profesyonel, çok hızlı çalışıyor." dedi.

Hastanenin çevre illere ve komşu ülkelere de hizmet vereceğini ifade eden Becerir, şunları söyledi:

"Öncelikle kendi vatandaşımıza, bununla birlikte de çevre ülkelerin vatandaşlarına hizmet edeceğiz. Hastanemiz Trakya bölgesindeki tek şehir hastanesi olacak. 480 yataklı olacak. 157 bin metrekare kapalı alanı var. İçinde 96 yatağı, yoğun bakım, diğer yatakları, servis yatağı, 16 tane ameliyathanesi olacak. Bunların dışından 1500 ile 2000 araçlık kapalı otoparkı, açık otoparkı ve helikopter iniş alanı da bulunacak. Trakya bölgesindeki tek şehir hastanesi olması sebebiyle sağlık turizmine de büyük katkı verecek."

- "Şehir ekonomisi daha da canlı hale gelecek"

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde önemli bölümlerin olacağını anlatan Becerir, şöyle konuştu:

"Şehir hastanemizde onkoloji merkezi, nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi merkezi, hiperbarik oksijeni, tüp bebek merkezi az sayıda uygulaması olan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET-CT) gibi bölümler de olacak. Plastik cerrahi de olacak bunun yanı sıra kanunlar çerçevesinde estetik çalışmalar da yapılacak.

Şehir hastanesi yapılan yerlerde sağlık merkezinin ağırlığı şehir hastanesinin üzerine kayıyor. Trakya'da şehir hastanesi çalışmaya başladığı zaman sağlık hizmeti ağırlıklı olarak şehir hastanesinin olduğu yere kayacak. Doğal olarak bu firma akımı, malzeme akımı da getirecek. Bununla birlikte şehir ekonomisi daha da canlı hale gelecek."

- 8 şiddetindeki depremde bile zarar görmeyecek

Cengiz Becerir, şehir hastanesinin depreme dayanıklı bir şekilde inşa edildiğine vurgu yaparak, "Şehir hastaneleri inşaatında özel olarak yapılmış deprem izolatörleri kullanılıyor. İzolatörler Almanya'da yapılıyor. İtalya'da bağımsız laboratuvarlar tarafından test ediliyor. Şehir hastanesi inşaatındaki kolonların arasına yerleştirilecek. 8 şiddetindeki bir depremde dahi izolatörler sayesinde ne elektrik ne de su kesilecek. Binadaki tüm operasyonlar devam edecek. Deprem olduğunda bile şehir hastanesi durmadan çalışan bir yapıya sahip olacak." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çalışma Sağlık Bakanlığı şehir hastanesi Tekirdağ

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