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Hastanenin 2'nci katından düşen kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

ÇORUM’da kanser tedavisi gören Sultan Aygün (57) hastanenin 2'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Hastanenin 2'nci katından düşen kadın öldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da kanser tedavisi gören Sultan Aygün (57) hastanenin 2'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Polis olayın intihar mı, yoksa yüksekten düşme mi olduğunu araştırıyor.
Olay, sabah saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin 2'nci katında bulunan genel cerrahi servisinde kanser tedavisi gören Sultan Aygün, mahkum giriş bölümü olarak kullanılan boşluğa düştü. Refakatçısı tarafından fark edilen kadın için hastane görevlilerine haber verildi. Acil servise alınan Sultan Aygün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sultan Aygün'ün cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Aygün'ün düşme sonucu mu öldüğü yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Hastanenin 2'nci katından düşen kadın öldü

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