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Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 11:37 | Son Güncelleme

Adana'da, hastanede bronşit tedavisi gören 10 aylık Muhammed Hamdi, annesi Suriyeli Mirna el-Ahmed (17) tarafından bırakıldığı, 4'üncü katın açık penceresinin kenarından düştü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki Adana Çocuk Hastanesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mirna el-Ahmed'in 10 aylık oğlu Muhammed Hamdi, bronşit nedeniyle 3 gün önce hastaneye götürüldü. Tedavinin ardından bugün Muhammed bebeğin taburcu edilmesine karar verildi. İşlemleri halletmek için 4'üncü kattaki odadan çıkan Mirna el-Ahmed, bebeği de açık pencerenin kenarına bıraktı. Muhammed Hamdi, demir korkulukların arasından, bilinmeyen nedenle düştü. Bebeğin zemine çakıldığını görenler, hemen yanına koşup, kucaklayarak, acil servise götürdü. Ağır yaralandığı belirlenen Muhammed bebek, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bebeğin annesi Mirna el-Ahmed ile yakınları, hastane bahçesinde uzun süre gözyaşı döktü. Muhammed Hamdi'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Suriye adana

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