HABER

Hastanenin arşiv kısmında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:47 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi idari binasında çıkan yangında bazı arşiv belgeleri kullanılamaz hale geldi

Sakarya'da hastanenin arşiv kısmında çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü arazisindeki bazı idari birimlerinin bulunduğu binanın arşiv kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, içerideki dumanı da tahliye etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında bazı arşiv belgeleri kullanılamaz hale gelirken, binada hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından belirlenecek.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Markette kadını taciz ettiği iddia edilen adamı tek yumrukla bayıltan kick boksçu o anları anlattıMarkette kadını taciz ettiği iddia edilen adamı tek yumrukla bayıltan kick boksçu o anları anlattı
Mersin'de hortum, evlerin çatısını uçurdu, elektrik direklerini devirdi (2)Mersin'de hortum, evlerin çatısını uçurdu, elektrik direklerini devirdi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya yangın

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Mardin'de HDP'nin aday tanıtımında, terör örgütünü öven marş okundu

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

IŞİD'in infazcısından kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.