Hastanenin en üst katına Tarzan gibi tırmandı, yürekleri ağza getirdi! Konya'da yaptıklarıyla herkesi panikletti

Hastane binasının son katına tırmanıp yürekleri ağza getiren kişi için polis ekipleri devreye girdi. Şahsı ikna etmek 1 saat kadar sürdü. O anlar kameraya da yansıdı.

HASTANENİN DIŞ KAPLAMASINDAN TEPESİNE TIRMANDI

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan Özel Kızılay Hastanesinin son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen 40 yaşındaki İ.A., Kızılay Hastanesinin dış kaplamalarından son kata kadar tırmandı.

PENCERENİN DIŞINDA GEZMEYE BAŞLADI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada İ.A., binanın son kat penceresinin dışında gezmeye başladı.

ŞOV YAPAR GİBİ DOLAŞTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken intihar etmek isteyen şahsı ikna etmek için iletişime geçti. Şahsın pencerenin dışında şov yapar gibi dolaşması çevredeki vatandaşların yüreklerini ağızlara getirdi. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından ikna edilen İ.A., olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





