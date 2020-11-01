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Hastanenin havalandırmasından kaçarak firar eden koronalı mahkum yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 11:34 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir hastanede korona virüs (Covid-19) tedavisi gören mahkum, elinden yatağa bağlı kelepçeden kurtularak havalandırmadan kaçtı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir hastanede korona virüs (Covid-19) tedavisi gören mahkum, elinden yatağa bağlı kelepçeden kurtularak havalandırmadan kaçtı. Firar eden mahkum kısa süre sonra yaya olarak ilerlediği sırada peşine düşen ekipler tarafından yakalandı.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Hastanenin 7. katındaki Covid-19 servisinde bir süredir tedavi gören ve ismi belirtilmeyen Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü Tamer B. (38), odada kimsenin olmadığı sırada elinden yatağa bağlı kelepçeden kurtularak kaçtı. Tamer B.’nin odada olmadığını fark eden jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası görüntüsünde havalandırmadan kaçarak 5. katta indiği ve buradan firar ettiği anlaşılan Tamer B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sahil yolunda yakalandı
Olaydan 1 saat sonra ekipler, hastaneye 2 kilometre mesafe uzaklıktaki Tosmur Mahallesi’nde bulunan sahil yolunda yaya olarak ilerleyen Tamer B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Firari mahkumun işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi. Tamer B.’nin cezaevindeki odada izole şekilde tedavisinin devam edeceği belirtildi.

Uyuşturucu ticareti hükümlüsü olduğu öğrenildi
Diğer yandan Tamer B.’nin ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevinde hükümlü olduğu öğrenildi.

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