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Hastanenin televizyonlarını çalan 2 kardeş tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 10:02 | Son Güncelleme

KONYA Numune Hastanesi'nin odalarından 6 led ekran televizyonu çöp kutularına koyarak, çalan Yusuf Ertürk (23) ve ona yardım eden kardeşi Ferit Ertürk (20), mahkemece tutuklandı.

Hastanenin televizyonlarını çalan 2 kardeş tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA Numune Hastanesi'nin odalarından 6 led ekran televizyonu çöp kutularına koyarak, çalan Yusuf Ertürk (23) ve ona yardım eden kardeşi Ferit Ertürk (20), mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anının, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Ferhuniye Mahallesi'nde bulunan Konya Numune Hastanesi'nin odalarından, nisan ve temmuz aylarında farklı günlerde 6 led ekran televizyonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hastanenin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polisler, farklı saatlerde binaya gelen kişinin, çaldığı televizyonları büyük plastik çöp kutusuna koyarak, dışarı çıkardığını tespit etti. Bunun üzerine hırsızın Yusuf Ertürk olduğu belirlenerek, evine operasyon düzenlendi. Polisi kapısında gören ve 1'inci kattaki evin balkonundan atlayıp, kaçmaya çalışan Ertürk, kovalamaca sonucu yakalandı. Polis, yaptığı araştırmada, Yusuf Ertürk'e yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Ferit Ertürk'ü de gözaltına aldı.
3 farklı zamanda 6 televizyon çaldığı belirlenen Yusuf Ertürk ve kardeşinin, televizyonları merkez Karatay ilçesinde bulunan spotçulara 250 ile 300 lira arasında sattığını söylediği öğrenildi. Polis yaptığı çalışmada, hastaneden çalınan 2 televizyonu bulup, görevlilere teslim etti. Diğer televizyonların bulunması için de çalışmalar sürdürülüyor.
Emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen Yusuf- Ferit Ertürk kardeşler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Hastanenin televizyonlarını çalan 2 kardeş tutuklandıHastanenin televizyonlarını çalan 2 kardeş tutuklandıHastanenin televizyonlarını çalan 2 kardeş tutuklandıHastanenin televizyonlarını çalan 2 kardeş tutuklandı

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