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Hastaneye atık maddelerden oyuncak standı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 15:24 | Son Güncelleme

Kastamonu Devlet Hastanesinde çocukları ve velileri bilinçlendirmek amacıyla çoğunluğu atık maddelerden yapılan oyuncakların yer aldığı stant açıldı

Kastamonu Devlet Hastanesinde atık maddelerden yapılan oyuncakların bulunduğu stant açıldı.

Hastanenin çocuk gelişim polikliniğinde çocuk gelişim uzmanı Yasemin Gökmen tarafından açılan stantta çocuklardan bazıları oyuncakların yapımına katkı sağladı, bazıları da büyük çoğunluğu atık maddelerden yapılan oyuncaklarla oynama şansı buldu.

Başhekim Opr. Dr. Hasan Serdar Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda son yıllarda bilgisayar oyunları bağımlılığının arttığına işaret etti.

Çocukların bilgisayar oyunlarıyla çok sık ve uzun süre zaman geçirmeleri durumunda dikkat ve algı bozukluğu, panik atak, şiddete meyil gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabildiğini anlatan Bozkurt, "Bunun dışında gelişim geriliği, görme problemleri, uzun süre vücudun hareketsiz kalmasına bağlı kas ve eklem ağrıları, obezite gibi sağlık problemleriyle karşılaşılmaktadır. Çocukları bilgisayar oyunlarından uzaklaştırarak onları bilinçlendirmek amacıyla stant açtık." dedi.

Çocukları çevresel duyarlılık konusunda da bilinçlendirmek istediklerini dile getiren Bozkurt, şöyle devam etti:

"Yüzyıllarca toprakta çözünmeyen çok sayıda plastik ve ambalaj çöpe atılıyor. Bu atıkları yeniden değerlendirebileceğimizi düşünerek yola çıktık. Çocukların bilinçlenmesinin yanı sıra sadece tüketen değil, üreten bir düşünce yapısına sahip olmaları amacıyla plastikten çok sayıda oyuncak yapılarak standımıza konuldu. Çocuklar ve ebeveynlere kendileri de isterse çok daha fazlasını yapabileceklerini göstermek istedik. Standımızı ilgiyle gezen çocuklar hem oyuncakların yapımı hakkında bilgi aldı hem de istenirse neler yapılabileceğini görme fırsatı buldu."

Bozkurt, standın 2 gün açık kalacağını kaydetti.

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