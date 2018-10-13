Hastaneye bağışladığı cihazlarla şifa buldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde hastaneye fizik tedavi ve cerrahi alet bağışında bulunan hayırsever, bir süre sonra hastalanınca imdadına bağışladığı cihazlar yetişti.
Çanakçı Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki emekli Ali Ceylan, emekli aylığından artırdığı 8 bin lirayı bir hayır işinde kullanmak üzere yaklaşık 1 ay önce Belediye Başkanı Selami Selçuk ile görüştü.
Belediye Başkanı Selçuk'un Demirci Devlet Hastanesine yönlendirdiği hayırsever, fizik tedavi bölümündeki hastaların tedavisinde kullanılmak üzere koşu bandı, kondisyon bisikleti, üroloji polikliniğine sünnet cerrahi seti alarak bağışta bulundu ve bir de mescit yaptırdı.
Önceki gün beli ve ayağındaki kireçlenme nedeniyle ağrılarının artması üzerine aynı hastaneye başvuran hayırsever Ceylan'a bağışladığı cihazların da kullanıldığı tedavi programı uygulanmaya başlandı.
Ceylan'ı hastanedeki odasında ziyaret eden Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Hastane Başhekimi İlker Çokboz, bağışından dolayı hayırsevere plaket verdi.
- Örnek davranış
Hayırsever Ali Ceylan, 6 yıl önce eşini kaybettiğini, yalnız yaşadığını belirterek, "Tarlamda yetiştirdiğim ürünlerimi Demirci pazarında satarak geçimimi sağlıyorum. Emekli maaşımdan arttırdığım parayla alet gereç alarak bağışta bulunmuştum. Her vatandaş devletine sahip çıkmalı. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.
Belediye Başkanı Selami Selçuk ise Ali Ceylan'ın örnek davranışının takdire şayan olduğuna dikkati çekerek, "Daha önce köyüne de bir hayırda bulunmuştu. Kendisi yeniden bağışta bulunmak istedi, hastaneye yönlendirdik. Fizik tedavi bölümünde eksik olan gereçleri tamamlandı. Şimdi de burada tedavi görme imkanı buldu. Allah bu tür hayırseverlerimizi çoğaltsın, uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı.
Başhekim Çokboz da Ceylan'ın bağışladığı cihazlar sayesinde tedavi olduğunu dile getirerek, "Kendisine bu güzel davranışından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.
Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!
AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
Nedim Şener ve Mehmet Bekaroğlu fena kapıştı: Aç telefonu
Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu
Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti
İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti
BBC’nin kraliyet düğünü canlı yayınında altyazı kazası: 'Prenses’in göğüsleri ne güzel'
Nepal'de şiddetli fırtına! Çok sayıda dağcı hayatını kaybetti
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum