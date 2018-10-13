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Hastaneye bağışladığı cihazlarla şifa buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

Demirci'de emekli maaşını biriktirerek devlet hastanesine fizik tedavi ve cerrahi alet bağışında bulunan 80 yaşındaki Ali Ceylan, belinden ve ayağından rahatsızlanınca bağışladığı cihazlarda tedavi görmeye başladı - Hayırsever Ceylan: - "Her vatandaş devletine sahip çıkmalı"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde hastaneye fizik tedavi ve cerrahi alet bağışında bulunan hayırsever, bir süre sonra hastalanınca imdadına bağışladığı cihazlar yetişti.

Çanakçı Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki emekli Ali Ceylan, emekli aylığından artırdığı 8 bin lirayı bir hayır işinde kullanmak üzere yaklaşık 1 ay önce Belediye Başkanı Selami Selçuk ile görüştü.

Belediye Başkanı Selçuk'un Demirci Devlet Hastanesine yönlendirdiği hayırsever, fizik tedavi bölümündeki hastaların tedavisinde kullanılmak üzere koşu bandı, kondisyon bisikleti, üroloji polikliniğine sünnet cerrahi seti alarak bağışta bulundu ve bir de mescit yaptırdı.

Önceki gün beli ve ayağındaki kireçlenme nedeniyle ağrılarının artması üzerine aynı hastaneye başvuran hayırsever Ceylan'a bağışladığı cihazların da kullanıldığı tedavi programı uygulanmaya başlandı.

Ceylan'ı hastanedeki odasında ziyaret eden Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Hastane Başhekimi İlker Çokboz, bağışından dolayı hayırsevere plaket verdi.

- Örnek davranış

Hayırsever Ali Ceylan, 6 yıl önce eşini kaybettiğini, yalnız yaşadığını belirterek, "Tarlamda yetiştirdiğim ürünlerimi Demirci pazarında satarak geçimimi sağlıyorum. Emekli maaşımdan arttırdığım parayla alet gereç alarak bağışta bulunmuştum. Her vatandaş devletine sahip çıkmalı. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk ise Ali Ceylan'ın örnek davranışının takdire şayan olduğuna dikkati çekerek, "Daha önce köyüne de bir hayırda bulunmuştu. Kendisi yeniden bağışta bulunmak istedi, hastaneye yönlendirdik. Fizik tedavi bölümünde eksik olan gereçleri tamamlandı. Şimdi de burada tedavi görme imkanı buldu. Allah bu tür hayırseverlerimizi çoğaltsın, uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı.

Başhekim Çokboz da Ceylan'ın bağışladığı cihazlar sayesinde tedavi olduğunu dile getirerek, "Kendisine bu güzel davranışından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

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Fizik Tedavi hayırsever şifa buldu tedavi

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