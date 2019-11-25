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Hastaneye böyle getirilmişti! Acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 19:50 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, iki arkadaşıyla eğlenirken iddiaya göre kullandığı uyuşturucu nedeniyle kriz geçiren üniversite öğrenci Özcan A. (20), 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özcan A.'nın cenazesinin yarın Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Hastaneye böyle getirilmişti! Acı haber geldi

BEÜ Alaplı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi Özcan A., 20 Kasım'da, iddiaya göre, arkadaşlarıyla eğlenirken uyuşturucu madde kullandı. Özcan A., bir süre sonra krize girdi. Bunun üzerine arkadaşları, Özcan A.'yı taksiyle ilçedeki özel hastaneye bırakıp, kaçtı. Burada ilk müdahalesi yapılan Özcan A., daha sonra, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Özcan A., doktorların tüm çabasına rağmen, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İKİ ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

Polis ekiplerince, Özcan A.'yı hastaneye bırakan arkadaşlarını yakalamak için çalışma başlatıldı. Çalışmada çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Kayıtlarda, iki kişinin Özcan A.'yı taksiden indirip tekerlekli sandalyeyle acil servisten hastaneye bıraktıkları görüldü. Polis ekiplerince iki kişinin Durmuş G. ve Gökhan I. olduğu belirlendi. İki kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durmuş G. ve Gökhan I., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Özcan A.'nın cenazesi, bugün yakınları tarafından alınarak Samsun'un Çarşamba ilçesine götürüldü. Özcan A.'nın cenazesinin yarın toprağa verileceği bildirildi. (DHA)


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Zonguldak uyuşturucu krizi hayatını kaybetti

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