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Hastaneye gelen kişi ile 2 güvenlik görevlisinin kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 13:05 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda bulunan bir hastanenin bahçesinde otopark tartışmasında özel güvenlik görevlileriyle hastaneye gelen bir kişi arasında kavga çıktı.

Hastaneye gelen kişi ile 2 güvenlik görevlisinin kavgası kamerada

Alper KORKMAZ /İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda bulunan bir hastanenin bahçesinde otopark tartışmasında özel güvenlik görevlileriyle hastaneye gelen bir kişi arasında kavga çıktı. Kavga çevredekiler tarafından görüntülendi
Olay dün Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aracıyla hastaneye gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında park etme tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. iki güvenlik görevlisiyle bu kişi arasında kavga çıktı. Karşılıklı yumruklaşan ve küfürleşen tarafların kavgasını çevredekiler ayırdı. Çevredekiler güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

(FOTOĞRAF)

Hastaneye gelen kişi ile 2 güvenlik görevlisinin kavgası kameradaHastaneye gelen kişi ile 2 güvenlik görevlisinin kavgası kameradaHastaneye gelen kişi ile 2 güvenlik görevlisinin kavgası kamerada

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