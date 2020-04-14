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  4. Hastaneye gideceğine ikna edemeyince... Metrobüse binmesine sadece böyle izin verdiler

Hastaneye gideceğine ikna edemeyince... Metrobüse binmesine sadece böyle izin verdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2020 11:19 | Son Güncelleme

Avcılar'daki metrobüste polisleri harekete geçiren bir olay yaşandı. 7 yaşındaki kızını Bağcılar'daki bir hastaneye götürmek isteyen baba, metrobüs istasyonuna girmek isteyince polislere takıldı. Görevlileri elindeki evraklara rağmen ikna edemeyen baba, çözümü güvenlik güçlerinin doktorla iletişime geçirmekte buldu.

Hacı Kaya (58), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda bir süreden bu yana tedavi gören 7 yaşındaki kızı Esin'i, gözündeki rahatsızlıkların artması üzerine Bağcılar'daki özel bir doktora götürmek üzere randevu aldı. Kızının bugüne kadar gördüğü tedavilere ilişkin CD ve raporları yanına alan Hacı Kaya, kızı ile birlikte bugün saat 09.00 sıralarında Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü istasyonuna gelerek metrobüse binmek istedi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İZİN VERMEYİNCE ÇÖZÜMÜ DOKTORU ARAMAKTA BULDU

Metrobüsteki özel güvenlik görevlileri, küçük kıza ilişkin bugüne yönelik randevu kağıdı olmadığı gerekçesiyle, koronavrüs ile mücadele programı kapsamında toplu ulaşım araçlarında seyahat edemeyeceğini bildirerek, polisi aradı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Devriye ekibi kısa sürede geldi. Görevliler telefon ile randevu alınan özel sağlık kuruluşundaki hekim ile görüşme yaparak saat 10.00'da randevu verildiğini teyit edince baba ve kızının metrobüse binmelerine izin verildi. Ayrıca baba ve kızın inerek aktarma yapacakları Şirinevler istasyonundaki görevliye de telefon ile bilgi verildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar doktor hasta

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