Hastaneye gideceğini söyleyen genç kızın deniz kıyısında cansız bedeni bulundu

Ovaeymir Mahallesi'nde yaşayan Aynur Şirin, iddiaya göre geçen salı günü yakınlarına hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen Şirin’in gidebileceği yerlerde arayan yakınları kendisini bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

PAMUCAK SAHİLİNDE BULUNDU

Bu sabah, İzmir’in Selçuk ilçesi Pamucak sahilinde bir kadının cansız bedeni bulundu. Jandarma ekiplerin yaptığı araştırmada, ölen kişinin kayıp olarak aranan Aynur Şirin olduğu belirlendi. Vücudunda kesici ve delici bir yara izine rastlanmadığı belirtilen Şirin’in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

