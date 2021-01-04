HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastaneye giden aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Hastaneye giden aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

04.01.2021 22:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da hastaneye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil ağaca çarptı.

Kastamonu’da hastaneye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil ağaca çarptı. Kazada bedensel engelli kız hayatını kaybederken, 2 kişi de yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedaviye giden Kemal Güneyli idaresindeki 34 AK 5939 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Devrekani ilçe merkezinde ağaca çarptı. Kazada sürücü Kemal Güneyli ile eşi Sultan Güneyli (70) ve bedensel engelli kızları Emine Güneyli (42) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Emine Güneyli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından emniyet güçleri kaza yerinde incelemelerde bulunarak, güvenlik önlemi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardıAlevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

İşte memurların güncel zam tablosu!

İşte memurların güncel zam tablosu!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Görüntü Giresun'dan! Aç kalan kurtlar şehre indi

Kurtlar şehre indi! Uyarılar peş peşe geldi

Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını

Adil Öksüz’ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını

Kocaeli'de alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Siirt’te PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt’te PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İtalya'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19'dan öldü

İtalya'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19'dan öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.