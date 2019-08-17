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Hastaneye giderken hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 16:43 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kazada yaralanan A.A.’nın hasta olduğu ve eşiyle birlikte hastaneye giderken kazanın meydana geldiği bildirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan A.A.’nın hasta olduğu ve eşiyle birlikte hastaneye giderken kazanın meydana geldiği bildirildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bayır Mezarlığı istikametine gitmekte olan M.Ö’nün kullandığı 07 YZ 476 plakalı ticari araç, sokaktan caddeye çıkmakta olan A.A’nın kullandığı 07 LA 849 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan ve trafik levhalarını yıkan otomobilde yolcu olarak bulunan A.A yaralandı. A.A.,112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. A.A.’nın hasta olduğu ve eşiyle birlikte hastaneye giderken kaza yaptıkları bildirildi.

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