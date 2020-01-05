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  4. Hastaneye giderken kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Hastaneye giderken kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

Samsun’da hastaneye tedaviye giderken kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu üzerinde meydana geldi.

Hastaneye giderken kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun’da hastaneye tedaviye giderken kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 79 yaşındaki Şaziye Tınış’ı tedavi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götüren Erdal Köse idaresindeki 55 KD 389 plakalı kapalı kasa kamyonet, yol kenarında park halinde duran kamyona çarptı. Bu sırada aynı istikamete seyir eden İlhan Bayraktar yönetimindeki 19 ABB 122 plakalı cip de kapalı kasa kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Erdal Köse ile birlikte her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan hasta Şaziye Tınış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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