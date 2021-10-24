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Hastaneye gidince ortaya çıktı: Pandemiyle birlikte çocuklarda yabancı cisim yutma vakası arttı

24.10.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde 19 aylık çocuğun midesinden, piyasada oyuncak olarak satılan boncuk şekildeki mıknatıslardan 17 adet çıkarıldı. Çocuğun midesinden çıkardıkları mıknatısların kendilerini de şaşırttığını aktaran Doç. Dr. Halil Kocamaz, "Çocuklarda mıknatıs yutmak çok tehlikeli bir durumdur. Bu cisimlerin yaklaşık 1 aydır midede olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Hastaneye gidince ortaya çıktı: Pandemiyle birlikte çocuklarda yabancı cisim yutma vakası arttı

Pamukkale ilçesinde yaşayan Özdemir ailesinin 19 aylık çocukları Murat, geçen hafta aniden rahatsızlanınca özel bir hastaneye götürüldü. Akciğer enfeksiyonu şikayeti üzerine çekilen röntgende, çocuğun midesinde yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürülen çocuk için burada acil ameliyat kararı alındı. Çocuk Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Kocamaz ve ekibi, Murat'ın midesindeki 5 milimetre çapındaki 17 boncuk mıknatısı yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkardı.

Midedeki boncuk şeklindeki mıknatısların bir arada toplanması, röntgen ve endoskopi görüntüsüne de yansıdı. Operasyonun ardından normal servise alınan Murat Özdemir'in tedavisi sürüyor.

MIKNATISLAR KENDİLERİNİ DE ŞAŞIRTTI

Doç. Dr. Halil Kocamaz, çocukların küçük cisimleri yutabildiğini ve bunun bazen kötü sonuçlara yol açtığını ifade etti. Çocuğun midesinden çıkardıkları mıknatısların kendilerini de şaşırttığını aktaran Doç. Dr. Kocamaz, şunları söyledi:

"Operasyonda gerçekten midede boncuklardan oluşan bir halka olduğunu gördük. Bu yuvarlak cisimlerin midenin içini delerek gömüldüğünü fark ettik. Biz bunu çıkartmaya çalıştığımızda da bizim metal aletlerimize mıknatısların yapıştığını gördük. Dolayısıyla mıknatıs olduğunu anladık. Çocuklarda mıknatıs yutmak çok tehlikeli bir durumdur. Bu cisimlerin yaklaşık 1 aydır midede olduğunu tahmin ediyoruz."

"PANDEMİYLE BİRLİKTE VAKALAR ARTTI"

Küçük çocuğu olan aileleri, oyuncaklardaki yaş sınırına dikkat etmeleri ve yutulabilecek boyuttaki cisimleri ortalıkta bırakmamaları hususunda uyaran Kocamaz, "Pandemiyle birlikte, çocuklarda yabancı cisim yutma vakası arttı. Mıknatıslar fark edilmeseydi midedeki deliği daha da büyüterek çocuğun sağlığını ciddi bir tehlikeye sokabilirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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