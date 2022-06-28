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  4. "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrılmıştı! Korkunç gerçek 7 yıl sonra ortaya çıktı

"Hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrılmıştı! Korkunç gerçek 7 yıl sonra ortaya çıktı

28.06.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da 7 yıl önce kaybolan Ömür Yıldırım'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen kadının dosyası yeniden açıldı. Kurulan özel ekip, çalışmalar neticesinde çarpıcı detaylara ulaştı. Yıldırım'ın gönül ilişkisi olduğu tespit edilen ve telefonda son görüştüğü kişi olan Alaattin Kara (48) gözaltına alınırken, verdiği çelişkili ifadeler sonrası tutuklandı.

"Hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrılmıştı! Korkunç gerçek 7 yıl sonra ortaya çıktı

Kütahya'da, 7 yıl önce "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınmayan Ömür Yıldırım'ın kayıp dosyası, yeniden açıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Yıldırım'ın gönül ilişkisi olduğu tespit edilen bir kişi tutuklanırken, yenide detaylar da ortaya çıktı...

Altıntaş ilçesi Saraycık köyünde oturan, eşinden boşanmış olan, 2 çocuk annesi Ömür Yıldırım, 2015 yılının Ekim ayında, "Hastaneye gidiyorum" diyerek evinden çıktı. Bir daha haber alınmayan Yıldırım, ailesinin başvurusuyla yapılan aramalarda da bulunamadı. Altıntaş Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp olarak aranan Ömür Yıldırım'a ait dosyayı yeniden açtı, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.

'TEHDİT' İLE 'ŞANTAJ' SUÇLARINDAN TUTUKLANMIŞ

7 yıldır bulunamayan Ömür Yıldırım'ın çevresindeki 45 kişinin yeniden ifadesine başvuruldu, arama trafiği kayıtları (HTS) incelemeye alındı. Araştırmada, Yıldırım'ın en son, gönül ilişkisi olduğu tespit edilen Alaattin Kara ile görüştüğü ortaya çıktı. Ömür Yıldırım’ın kaybolduğu dönemde de sık sık kıskançlık nedeniyle kavga ettikleri belirlendi.

KUYLIÇ

Araştırmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kara'nın olaydan önce dağlık alanda gezintiye çıktığını ve kardeşi Sebahattin Kara'nın evinden kazma ve kürek aldığını, 2012 yılında ise Ömür Yıldırım'a yönelik 'tehdit' ile 'şantaj' suçlarından tutuklanarak kısa süre cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Ayrıca Ömür Yıldırım'ın kaybolduğu gün saat 07.39'da ev telefonunun Alaattin Kara tarafından arandığı bilgisine ulaşıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER SONRASI 1 TUTUKLAMA

Cinayet şüphesiyle operasyon düzenleyen polis ekipleri, Alaattin Kara'nın yanı sıra eşi Sebahat Kara ile erkek kardeşi Sebahattin Kara'yı gözaltına aldı. Alaattin Kara, ifadesinde Ömür Yıldırım ile görüştüğünü ancak kaybolduğu gün görüşmediğini, nerede olduğunu da bilmediğini öne sürdü. Çelişkili ifadeler veren Alaattin Kara, Sebahat Kara ve Sebahattin Kara, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Alaattin Kara 'kasten öldürme' suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, eşi ve kardeşi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Kütahya
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