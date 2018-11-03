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Hastaneye hafif ticari aracın arkasında götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, trafik kazası geçiren ve sağ bacağı ile sağ eli kırılan Mertcan Deve (24) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastaneye hafif ticari aracın arkasında götürüldü

Dinçer AKBİR-Aziz GÜVENER-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- SAKARYA'da, trafik kazası geçiren ve sağ bacağı ile sağ eli kırılan Mertcan Deve (24) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kırılan dişlerinin tedavisi için Yuvacık Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'ne gitmesi gereken Mertcan Deve, iddiaya göre, ambulans verilmeyince hafif ticari aracın arkasına koyularak hastaneye götürüldü
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, geçen çarşamba günü Mertcan Deve motosiklet kazası geçirdi. Sağ bacağı ile sağ eli kırılan Mertcan Deve, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Baba Kadir Deve oğlunun diş hastanesine götürülmesi için hastaneden ambulans talep etti. Ancak diş tedavisi için ambulans tahsis edilmemesi üzerine bacağında kırık bulunan Mertcan Deve, hafif ticari aracın arkasına yatırılarak hastaneye götürüldü.
'YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM'
Oğlunun başından geçen olayları anlatan baba Kadir Deve, şunları söyledi:
"Oğlum kaza geçirdiğinde ben bir iş için Muğla'daydım. Kazayı duyar duymaz en kısa sürede geldim. Sakarya'daki hastanede bize artık burada yapabilecekleri başka bir şey olmadığını, oğlumuzu Yuvacık'taki diş hastanesine götürmemiz gerektiğini söylediler. Oğlum kazadan ötürü şu anda yaralı, yürüyemiyor. Kendi ihtiyaçlarını görebilecek durumda değil. Bu yüzden ambulans istedik ama hastanedeki görevliler 'Tedavi tamamlandı' diyerek bize ambulans ayarlamadılar. Ben bu konuda bütün yasal yollara başvuracağım. Oğlumun hali ortada. Biz oğlumu bu şekilde taşıdıkça acı çekiyor."

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Hastaneye hafif ticari aracın arkasında götürüldüHastaneye hafif ticari aracın arkasında götürüldüHastaneye hafif ticari aracın arkasında götürüldü

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