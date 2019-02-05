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Hastaneye itfaiyeyle gidiyor! Kilolarından adım bile atamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki Kapaklı ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hamide Hıracı, obeziteden dolayı zor günler geçiriyor. Hastalığı nedeniyle 250 kiloya kadar çıkan ve yatağa bağımlı halde yaşayan 60 yaşındaki kadın, Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin iyileşmesi için kendisine yardım etmesini istiyor. Hastaneye gidebilmek için eve itfaiye ekibi çağıran Hıracı, yaşadığı zorluklardan özellikle de çocukları için kurtulmak istiyor.

İlaçları devlet tarafından karşılanan Hıracı, "Günlerdir çocuklarımı ve torunlarımı göremiyorum. Nefes alamıyorum, suyumu içemiyorum. Yemek yiyemediğimden dolayı aç kalıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yalvarıyorum. Bana yardım etsinler, beni tedavi ettirsinler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Kapaklı'da yaşayan 7 çocuk ve 17 torun sahibi Hamide Hıracı, 28 yıl önce hızla kilo almaya başlayınca, başvurduğu doktorlar obezite teşhisi koyarak, diyet önerisinde bulundu. Ancak, kilo almayı sürdüren Hıracı, son günlerde 250 kiloya ulaşınca evden çıkamaz hale geldi.
Ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini ve nefes darlığı da çektiğini söyleyen Hıracı, "Nefes sorunum çıktı ben bittim. Günlerdir çocuklarımı ve torunlarımı göremiyorum. Nefes alamıyorum, suyumu içemiyorum. Yemek yiyemiyorum aç kalıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yalvarıyorum. Bana yardım etsinler, beni tedavi ettirsinler" dedi.
Günlerdir evinden çıkamayan Hamide Hıracı'nın oğlu Mustafa Hıracı (32) da annesinin artan kiloları nedeniyle evden çıkamaz hale geldiğini, son günlerde ise ağrılarının yanında nefes darlığı çektiğini söyledi. Annesini Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürmek için özel obezite ambulansının il merkezinden geldiğini söyleyen Mustafa Hıracı, şunları söyledi:
"Annemi taşımak için itfaiye ekipleri de geliyor. Buradan annemi indirmek gerçekten çok zor. Hastaneye gittiğimiz zaman sıkıntıyı anlatamıyoruz. Hastamızı gelip götürmemiz sıkıntı. Sadece bize 'yapacak bir şey yok' diyorlar. Annesinin adım atamadığını söyleyen Hıracı, "Annem adım atmayı bırak, nefes bile alamıyor. Elim kolum bağlandı, ne yapacağımı bilmiyorum. Günde üç kez vermemiz gereken ilacı nefes alamadığı için bazen 5-6 kez vermek zorunda kalıyoruz. Bu hastanın hastanede yatıp tedavi görmesi, vücuttaki enfeksiyonu atması lazım. Doktor görüyor ama bir çözüm yolu bulmuyor"
Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimi Fergan Genç ise, Hamide Hıracı'nın gerekli tedavisinin evinde uygulandığını belirterek, "Devlet Hastanesi olarak doktorlarla takip ediyoruz. Gerekli işlemlerini ve ilaçlarını karşılıyoruz. Evde solunum cihazı var. Ancak daha iyi şartlarda tedavi edilmesi gerekiyor" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ obezite

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