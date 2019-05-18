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Hastaneye kaldırılan Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden Filiz Akın hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncu Filiz Akın, bağışıklık sistemini güçlendirmek için serum tedavisi gördü.

Hastaneye kaldırılan Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl?

Bağışıklık sisteminini zayıflaması nedeniyle rahatsızlanan 76 yaşındaki Filiz Akın önceki gün hastanede tedaviye alındı. Serum takılan ve vitamin takviyesi yapılan Akın, hastsane yatağında çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Usta oyuncu sağlık durumuyla ilgili bigileri de bu videoyla birlikte açıkladı:

FİLİZ AKIN'IN SAĞLIK DURUMU

An itibariyle, iyileşme doğru. Önemli bir şey değil, endişe edilecek hiç bir şey yok. Eve döndüm bile. Sadece bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekti. İnternet bağlantısı olmadığı için devamını yazamamıştım. İlginize, iyilik dileklerinize çok teşekkür ederim.

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Türkan Şoray ile Filiz Akın, mart ayında beyin ameliyat olan Fatma Girik'i evinde ziyaret etti.

TANSİYON NEDENİYLE DÜŞTÜ, YÜZ FELCİ RİSKİNİ ATLATTI

Ocak ayından aniden tansiyonu düşen ve buna bağlı olarak dengesini kaybeden Filiz Akın'ın başına 11 metal zımba atıldı. Usta oyuncu Filiz Akın, kulak enfeksiyonu nedeniyle 23 Aralık 2018'de ameliyat oldu. Yüz felci ve menenjite yakalanma riskiyle karşı karşıya kalan Filiz Akın, operasyon sonrası şunları söylemişti: "Üç aydır serumlara, tüp takma ameliyatlarına rağmen sağ kulağımdaki enfeksiyon iyileşmiyordu. Prof. Dr. Günter Hafız, 23 Aralık’ta beni acil olarak ameliyata aldı. 6 saat süren, çok teknik ve karmaşık bir ameliyat geçirdim. Kulak zarı dahil, kulak içindeki tüm hasarlı dokular kazınarak boşaltıldı. Böylece kalıcı yüz felci ve menenjite dönüşebilecek bir tehlikeden ramak kala kurtarıldım."

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