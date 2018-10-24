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Hastaneye kaldırılan Gülben Ergen'den yeni paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.10.2018 03:01 | Son Güncelleme

Kısa önce 'İnfilak' adını verdiği single'ını çıkaran Gülben Ergen, yoğun temponun altından kalkamadı ve hasta düştü. Hastaneye kaldırılan Gülben Ergen'den yeni paylaşım geldi.

Hastaneye kaldırılan Gülben Ergen'den yeni paylaşım!

Kısa önce 'İnfilak' adını verdiği single'ını çıkaran Gülben Ergen, yoğun temponun altından kalkamadı ve hasta düştü.

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından, "Her hastalık vücudun sesidir. Uzun zamandır bu denli koşturmamıştım. Tahlil sonuçları olumlu çıktı. Buhar ve serum aldım. Dinlendim. Çok daha iyiyim. Arayan, soran herkese teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı. Hastaneden çıkan Gülben Ergen'den yeni paylaşım geldi. Gülben Ergen, yeni albümünün kapak fotoğrafını paylaşarak 'Yeniliklerle, yenilenerek, kendimi tekrar etmeden, fazlaca düşünmek yerine sadece “hissederek” ve müziğimle #infilak ederek' notunu yazdı.

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'TAHLİL SONUÇLARI OLUMLU ÇIKTI'
Gülben Ergen, sosyal medya hesabından, "Her hastalık vücudun sesidir. Uzun zamandır bu denli koşturmamıştım. Tahlil sonuçları olumlu çıktı. Buhar ve serum aldım. Dinlendim. Çok daha iyiyim. Arayan, soran herkese teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

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>>Gülben Ergen Gülben Ergen hastane

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