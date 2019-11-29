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Hastaneye kaldırılan Hande Fırat'tan ilk açıklama (Hande Fırat'ın sağlık durumu nasıl?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 13:49 | Son Güncelleme

Dün akşam CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hande Fırat'tan açıklama geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan, gazeteci Hande Fırat "Öncelikle iyiyim. Arayan, soran, merak eden herkese sonsuz teşekkür ederim. Tansiyonda yaşanan ani değişiklik yüzünden rahatsızlık yaşadım. Her şeyin başı sağlık, birbirimizi üzmediğimiz, niyet okumadığımız mutlu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

hande fırat

NE OLMUŞTU?

CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programına telefonla bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklama yaptığı sırada fenalaşan gazeteci Hande Fırat, rejiye 'Arkadaşlar programa bir ara veriyoruz' dedikten sonra hastaneye kaldırılmıştı.

SAĞLIK BAKANI KOCA DEVREYE GİRDİ

Olayı öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneyi arayarak sağlık durumuyla ilgili bilgi alarak, sosyal medya hesabından Fırat'a geçmiş olsun dileklerini paylaşmıştı, "Canlı yayında rahatsızlanan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sağlık durumu hakkında hekimlerinden bilgi aldık. Çarpıntı nedeniyle fenalaşan Fırat’ın durumu iyi ve bulguları normal seviyede. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


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