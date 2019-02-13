Hastaneye Kaldırılan Leyla Güven Tedaviyi Reddediyor

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın kimseyle görüştürülmemesini protesto etmek amacıyla 98 gündür açlık grevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, bugün uluslararası bir heyet tarafından ziyaret edildi. Uluslararası Barış Delegasyonu isimli heyette eski İzlanda İçişleri ve Adalet Bakanı Ögmundur Jónasson, Arjantinli insan hakları aktivisti ve Plaza de Mayo Anneleri inisiyatifinin kurucularından Nora Irma Morales de Cortiñas gibi isimlerin yanı sıra sendikacı, sanatçı ve akademisyenler yer aldı.

Güven’i evinde ziyaret eden heyet, yaklaşık bir saat evde kaldı. Gazetecilerin alınmadığı ziyaretin ardından açıklama yapan eski İzlanda İçişleri ve Adalet Bakanı Ögmundur Jónasson, Türkiye’ye eylemlerin durması için adım atması çağrısı yaptı. Jonasson, “Türk yetkililerine şunu söylemek istiyoruz; Türkiye’de cezaevlerinde ve yurtdışında süren bu açlık grevleri durdurulabilir.Durdurmanın anahtarı, Türk yetkililerin elinde. Onlardan dürüstçe şunu istiyoruz, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi kaldırın ve cezaevlerindeki şartları insan haklarına uygun hale getirin” dedi.