HABER

Hastaneye Kaldırılan Leyla Güven Tedaviyi Reddediyor

13.02.2019 19:50 | Son Güncelleme

98 gündür açlık grevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, bugün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılmadan önce Güven’i ziyaret eden eski İzlanda İçişleri ve Adalet Bakanı Ögmundur Jónasson, Türkiye’ye eylemlerin durması için adım atması çağrısı yaptı

Hastaneye Kaldırılan Leyla Güven Tedaviyi Reddediyor

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın kimseyle görüştürülmemesini protesto etmek amacıyla 98 gündür açlık grevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, bugün uluslararası bir heyet tarafından ziyaret edildi. Uluslararası Barış Delegasyonu isimli heyette eski İzlanda İçişleri ve Adalet Bakanı Ögmundur Jónasson, Arjantinli insan hakları aktivisti ve Plaza de Mayo Anneleri inisiyatifinin kurucularından Nora Irma Morales de Cortiñas gibi isimlerin yanı sıra sendikacı, sanatçı ve akademisyenler yer aldı.

Güven’i evinde ziyaret eden heyet, yaklaşık bir saat evde kaldı. Gazetecilerin alınmadığı ziyaretin ardından açıklama yapan eski İzlanda İçişleri ve Adalet Bakanı Ögmundur Jónasson, Türkiye’ye eylemlerin durması için adım atması çağrısı yaptı. Jonasson, “Türk yetkililerine şunu söylemek istiyoruz; Türkiye’de cezaevlerinde ve yurtdışında süren bu açlık grevleri durdurulabilir.Durdurmanın anahtarı, Türk yetkililerin elinde. Onlardan dürüstçe şunu istiyoruz, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi kaldırın ve cezaevlerindeki şartları insan haklarına uygun hale getirin” dedi.

Heyet evden ayrıldıktan kısa süre sonra Güven fenalaştı. Tansiyonu yükselen ve kalbi sıkışan Güven, yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviyi kabul etmeyen Güven, yoğun bakıma alınarak, kalp ritmi kontrol edildi. Bu sırada HDP milletvekilleri de hastane önüne gelerek, Güven’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane önünde açıklama yapan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, Güven’in tedaviyi kabul etmediğini söyledi. Arslan, “98’inci günde, saat 15.30 sıralarında kendinden geçti. Bunun üzerine arkadaşlarımız hastaneye kaldırdı. Leyla arkadaşımız eylemini Öcalan üzerindeki tecrit kalkana kadar sürdüreceğini söyledi. Tedaviyi hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini müdahale etmek isteyen doktorlara aktardı ve yapılmak istenen müdahaleyi engelledi. Arkadaşımız hastanede bulunmaktan dahi rahatsız olduğunu söylemiştir.Bizler hem kamuoyunu hem halkımızı hem de bu konuda yetkili olan tüm çevreleri Sayın Öcalan üzerinde sürdürülen bu insanlık dışı tecridin bir an evvel sonlandırılarak, bu tecridin halklarımızın bir arada kalma noktasını zedelemeden bitirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Güven doktorların ve partililerin tüm ısrarlarına rağmen tedaviyi kabul etmedi. Bunun üzerine Güven, tedavi olmayacağını beyan ettiği bir yazı imzaladıktan sonra, ambulansla evine geri götürüldü.

Tıp bile çaresiz kaldı! Ürküten portrelerTıp bile çaresiz kaldı! Ürküten portreler
İran’da İntihar Saldırısıİran’da İntihar Saldırısı
Suudi Arabistan AB'nin kara listesine dahil edildiSuudi Arabistan AB'nin kara listesine dahil edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İran Devrim Muhafızları'na yönelik intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var

Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

Kenya’da Cessna 206 tipi uçak düştü: 5 ölü

Kenya’da Cessna 206 tipi uçak düştü: 5 ölü

Belediye köpeklerin havlamasını yasakladı

Belediye köpeklerin havlamasını yasakladı

Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.