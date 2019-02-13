Hastaneye Kaldırılan Leyla Güven Tedaviyi Reddediyor

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın kimseyle görüştürülmemesini protesto etmek amacıyla 98 gündür açlık grevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, bugün uluslararası bir heyet tarafından ziyaret edildi. Uluslararası Barış Delegasyonu isimli heyette eski İzlanda İçişleri ve Adalet Bakanı Ögmundur Jónasson, Arjantinli insan hakları aktivisti ve Plaza de Mayo Anneleri inisiyatifinin kurucularından Nora Irma Morales de Cortiñas gibi isimlerin yanı sıra sendikacı, sanatçı ve akademisyenler yer aldı.
Güven’i evinde ziyaret eden heyet, yaklaşık bir saat evde kaldı. Gazetecilerin alınmadığı ziyaretin ardından açıklama yapan eski İzlanda İçişleri ve Adalet Bakanı Ögmundur Jónasson, Türkiye’ye eylemlerin durması için adım atması çağrısı yaptı. Jonasson, “Türk yetkililerine şunu söylemek istiyoruz; Türkiye’de cezaevlerinde ve yurtdışında süren bu açlık grevleri durdurulabilir.Durdurmanın anahtarı, Türk yetkililerin elinde. Onlardan dürüstçe şunu istiyoruz, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi kaldırın ve cezaevlerindeki şartları insan haklarına uygun hale getirin” dedi.
Heyet evden ayrıldıktan kısa süre sonra Güven fenalaştı. Tansiyonu yükselen ve kalbi sıkışan Güven, yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviyi kabul etmeyen Güven, yoğun bakıma alınarak, kalp ritmi kontrol edildi. Bu sırada HDP milletvekilleri de hastane önüne gelerek, Güven’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Hastane önünde açıklama yapan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, Güven’in tedaviyi kabul etmediğini söyledi. Arslan, “98’inci günde, saat 15.30 sıralarında kendinden geçti. Bunun üzerine arkadaşlarımız hastaneye kaldırdı. Leyla arkadaşımız eylemini Öcalan üzerindeki tecrit kalkana kadar sürdüreceğini söyledi. Tedaviyi hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini müdahale etmek isteyen doktorlara aktardı ve yapılmak istenen müdahaleyi engelledi. Arkadaşımız hastanede bulunmaktan dahi rahatsız olduğunu söylemiştir.Bizler hem kamuoyunu hem halkımızı hem de bu konuda yetkili olan tüm çevreleri Sayın Öcalan üzerinde sürdürülen bu insanlık dışı tecridin bir an evvel sonlandırılarak, bu tecridin halklarımızın bir arada kalma noktasını zedelemeden bitirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.
Güven doktorların ve partililerin tüm ısrarlarına rağmen tedaviyi kabul etmedi. Bunun üzerine Güven, tedavi olmayacağını beyan ettiği bir yazı imzaladıktan sonra, ambulansla evine geri götürüldü.
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