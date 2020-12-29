Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Jessie J'e Meniere teşhisi kondu

Britanyalı ünlü pop yıldızı Jessie J, Instagram'dan sağlık durumuna dair paylaşımda bulundu.

Halihazırda ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve Price Tag gibi hit parçaların sahibi şarkıcı kendisine Meniere teşhisi konduğunu açıkladı.

ZOR GÜNLERİNİ ANLATTI

Metro'nun haberine göre Jessie J kısmi işitme kaybı yaşadığı anlara dair şu ifadeleri kullandı:

Uyandım ve sağ kulağımda işitme duyumu tamamen kaybettiğimi, düz bir çizgide yürüyemediğimi hissettim. Esasen bana Meniere hastalığı teşhisi kondu. Pek çok kişinin bundan mustarip olduğunu biliyorum ve pek çok kişi bana ulaşıp harika tavsiyeler verdi, bu yüzden daha önce herhangi bir açıklama yapmadım. Şimdi ilk kez şarkı söyleyebiliyorum ve buna katlanabiliyorum.

MENİERE HASTALIĞI NEDİR?

Meniere hastalığı, baş dönmesine ve etraftaki her şeyin döndüğü hissine neden olabilen bir kulak rahatsızlığı. Hastalık baş dönmesi nedeniyle ayakta durmayı ve yürümeyi de zorlaştırıyor.

Durumuna dair gelişmeleri hayranlarıyla paylaşan şarkıcı şu ifadeleri ekledi:

Şimdi elim kulağımda The Queen's Gambit'i izliyorum. İlk bölüme 4 kez baktım çünkü odaklanamıyorum ve sanki biri içeri girmiş de saç kurutma makinesi çalıştırmış gibi geliyor.

Şarkıcı durumun çok daha kötü olabileceğini ancak şu an halinden memnun olduğunu belirtti.



