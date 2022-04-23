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Hastaneye randevusuz gidilir mi? MHRS randevu kalktı mı? Randevusuz muayene olur mu?

23.04.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastaneye randevusuz gidilir mi? MHRS randevu kalktı mı? Randevusuz muayene olur mu? Sağlık Bakanlığı tarafından alınan yeni karara göre, randevu sisteminde değişikliğe gidildi. Kovid-19 nedeniyle hastanelerde muayene süresi uzamıştı ve bu nedenle MHRS sisteminde randevu almakta zorluk yaşanıyordu. Peki; randevusuz muayene olur mu? MHRS randevu kalktı mı? Hastaneye randevusuz gidilir mi?

Hastaneye randevusuz gidilir mi? MHRS randevu kalktı mı? Randevusuz muayene olur mu?

MHRS randevu kalktı mı? Hastaneye randevusuz gidilir mi? Randevusuz muayene olur mu? Hastaneye doktor kontrolüne gitmek isteyen vatandaşlar hastaneye randevusuz gidilip gidilmeyeceğini merak ediyor. Son günlerde randevu sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle MHRS randevu kalktı mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

HASTANEYE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'nun sosyal medyadan yayınladığı bildiriye göre doktorlar artık randevusuz hasta kabul edecek.

Köroğlu tarafından yapılan açıklamada, "Covid tedbirleri sebebiyle randevu ile yapılan hasta muayene işlemleri sağlık bakanlığının geçen ay yayımlanan yazısı ile randevulu/randevusuz olarak yeniden düzenlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Selim Köroğlu ayrıca, "Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarakta muayene olabileceklerdir." dedi.

RANDEVUSUZ MUAYENE OLUR MU?

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü arafından gönderilen genelgeye göre, salgında normalleşmeye geçilmiş olması nedeni ile randevulu ve randevusuz olarak poliklinik hizmetleri sunulacak.


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MHRS
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