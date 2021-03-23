Hastaneye yatırılan ünlü şovmenin son hali sevenlerini üzdü

Senelerdir ekranların sevilen yüzü olan ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil, düzenli olarak kontrol altında tutulması gereken kaçış sendromu hastalığına sahip. Önceki senelerde kendi evinde düşüp hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, aylar boyunca yoğun bakım içerisinde tedavi görmüş daha sonra ise taburcu olarak evine yerleşmişti. Hastalığının tedavisine evinde devam eden ünlü şovmen, zaman zaman hastaneye giderek serum takviyesini almaya devam ediyor.
Mehmet Ali Erbil, rutin olarak devam eden tedavisi sebebi ile tekrar hastaneye yatırıldı. Tedavi sırasında Instagramından canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil, "Kolumda serumlarımlayım. 24 saat içerisinde 16 serum alıyorum. Bir tane serum tamı tamına 1 saatte bitiyor" dedi. Bu durum Mehmet Ali Erbil'in sevenlerini son derece üzdü.
Mehmet Ali Erbil 8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı olan Mehmet Ali Erbil, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.
Mehmet AliErbil'in babası da kendi gibi sahnelere alışıktır. Tiyatrocu Sadettin Erbil'in ikinci oğlu olarak dünyaya gelen Mehmet Ali Erbil'in dedesi Erbilli Şeyh Esad, 1835 senesinde Erbil'de doğmuş daha sonra İstanbul'a göç etmiştir.
Mehmet Ali Erbil, 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde 16 yaşındayken hocası Cüneyt Gökçer tarafından Küheylan oyunun başrolüne seçildi. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandığında daha 17 yaşındaydı.
Kanal D'de yayınlanan yarışma programı "Çarkıfelek" ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan "Tatlı Kaçıklar" dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, "Harakiri" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" adlı filmlerle beyazperdeye geçti. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in "Bay E", Gani Müjde'nin "Kahpe Bizans", Ömer Uğur'un yönettiği "Hemşo" adlı filmlerde rol aldı. TRT'de yayınlanan "Bir Başka Gece" adlı programın sunuculuğunu yaptı. 1985′de İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı.
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