Hastaneye yatırılan ünlü şovmenin son hali sevenlerini üzdü

Senelerdir ekranların sevilen yüzü olan ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil, düzenli olarak kontrol altında tutulması gereken kaçış sendromu hastalığına sahip. Önceki senelerde kendi evinde düşüp hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, aylar boyunca yoğun bakım içerisinde tedavi görmüş daha sonra ise taburcu olarak evine yerleşmişti. Hastalığının tedavisine evinde devam eden ünlü şovmen, zaman zaman hastaneye giderek serum takviyesini almaya devam ediyor.

MEHMET ALİ ERBİL'İN SEVENLERİ ÇOK ÜZÜLDÜ

Mehmet Ali Erbil, rutin olarak devam eden tedavisi sebebi ile tekrar hastaneye yatırıldı. Tedavi sırasında Instagramından canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil, "Kolumda serumlarımlayım. 24 saat içerisinde 16 serum alıyorum. Bir tane serum tamı tamına 1 saatte bitiyor" dedi. Bu durum Mehmet Ali Erbil'in sevenlerini son derece üzdü.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil 8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı olan Mehmet Ali Erbil, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.