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Hastaneye yolcu taşırken hastanelik oldular

04.02.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Hastaneye yolcu taşırken hastanelik oldular

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne Iğdır'dan yolcu taşıyan minibüs sürücülerinin sopalı kavgasında, 9 kişi yaralandı. Hastanede tedavileri yapılan 9 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi önündeki parkta meydana geldi. Iğdır'dan hastaneye minibüsle yolcu taşıyan iki firmanın çalışanları arasında kavga çıktı. Yolcu yüzünden başladığı öğrenilen kavgada taraflar, birbirlerine sopalarla saldırdı. 10 kişinin karıştığı kavgada 9'u, aldıkları darbelerle yaralandı.

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Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada yaralanan 5 kişi, Araştırma Hastanesi'ne, 4 kişi de Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan 9 kişi, daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezlerine götürüldü.

DHA

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