Hastaneye ziyarete gitti, döndüğünde 15 günlük emeğinden oldu! 'Camı hafif açık bırakmıştım'

Olay, saat 16.00 sırasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşandı. Antalya’da yerleşik yaşayan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Hasan Abdullah,otomobiliyle hastanede tedavi gören ağabeyinin kızını ziyarete geldi. Bir süre sonra otomobilinin yanına inen Abdulllah, camların açık ve içerinin karıştırılmış olduğunu gördü. İçinde 3 bin 700 TL bulunan cüzdanının da yerinde olmadığını gören genç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri kamera ve parmak izi çalışması yaptı. Otomobilin bagajındaki kriko, bijon, yangın tüpü ve anahtar setinin de çalındığı belirlendi.

"EMEĞİM GİTTİ"

Serada çalışarak kazandığı parasını kaybetmenin üzüntüsünün yaşayan Hasan Abdullah, “Dün akşam saatlerinde hastaneye geldim, burada küçük yeğenim var yatıyor. Arabamı buraya hastanenin otoparkına park ettim. Arabamı kilitledim ama camı hafif açık bıraktım, çok sıcak olmasın diye. Biraz önce arabamın yanına geldim camını mahvetmişler. İçeriyi dağıtmışlar, cüzdanın içindeki 3 bin 700 TL’yi de çalmışlar. Bagajdaki kriko, bijon anahtarı, yangın söndürücü çantasını da çalmışlar. Çantayı boş şekilde yakın bir yerde buldum. Bu para maaşımdı. Serada çalıştığım zaman bu parayı kazanmıştım. Ziyarete geldim, onu da çaldırdım. 15 günlük emeğim gitti” diye konuştu.

(İHA)

