HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastaneyi birbirine kattılar! Kızları balkondan düştü, ortalık fena karıştı…

Hastaneyi birbirine kattılar! Kızları balkondan düştü, ortalık fena karıştı…

24.12.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kızlarının balkondan düşmesine öfkelenen kadının ailesi hastanede kocasının ailesiyle karşılaşınca yaşanan sopalı kavga, saniye saniye kameralara yansıdı. Hastanedeki güvenlik görevlilerinin yetersiz kaldığı kavgayı polis ve jandarma müdahale ederek sonlandırdı.

Bursa’da kızlarının balkondan düşmesine öfkelenen aile, hastanede kocasının ailesiyle karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Sopaların da kullanıldığı kavga, kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri K.A.'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

K.A.'nın ailesi ve kocasının yakınları hastanede karşılaşınca sopalarla birbirlerine saldırdılar. Orada bulunan polis, jandarma ve güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek ayırdı. Hastaneye destek ekiplerin gelmesiyle birlikte aileler Ertuğrulgazi Polis Merkezi’ne götürüldü.

2

Kavga anı ise hastanede bulunan vatandaşın kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklamasıBakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması
Restoranın olduğu iskele çöktü, müşteriler denize düştü!Restoranın olduğu iskele çöktü, müşteriler denize düştü!
Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...
Anahtar Kelimeler:
Bursa hastane

En Çok Okunan Haberler

Milyonlar merakla bekliyor! Canlı yayında açıkladı: Bu sene de...

Milyonlar merakla bekliyor! Canlı yayında açıkladı: Bu sene de...

Özel okullarda ‘erken kayıt’ tuzağı! Yüzde 300’e kadar zam istiyorlar…

Özel okullarda ‘erken kayıt’ tuzağı! Yüzde 300’e kadar zam istiyorlar…

İşte dünyayı bekleyen yeni kriz! Sadece 3 yıl sonra...

İşte dünyayı bekleyen yeni kriz! Sadece 3 yıl sonra...

Kulislerde konuşulan bomba İmamoğlu iddiası! ‘Derhal aday ilan edilmeli’

Kulislerde konuşulan bomba İmamoğlu iddiası! ‘Derhal aday ilan edilmeli’

Restoranın olduğu iskele çöktü, müşteriler denize düştü!

Restoranın olduğu iskele çöktü, müşteriler denize düştü!

40 bin TL'ye ev sahibi oldu! Yaptıklarını tek tek anlattı...

40 bin TL'ye ev sahibi oldu! Yaptıklarını tek tek anlattı...

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.