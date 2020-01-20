Hastaneyi karıştıran darp iddiası: Başhekim yardımcısı üzerime yürüdü

Olay günü Başhekim Yardımcısı R.G tarafından saldırıya uğradığını ifade eden hemşire Taş, "Numune Hastanesinde, evde sağlık biriminde hemşire olarak görev yapıyordum. Geçtiğimiz hafta perşembe günü görev yerimde otururken Başhekim Yardımcısı R.C tarafından saldırıya uğradım. R.C, olay günü saldırgan bir şekilde içeriye girerek direkt üzerime doğru yürüyüp beni kollarımdan tutarak ayağa kaldırdı. Sandalyeyi üzerime doğru itti. Bana yumruklar sıkarak tehditler savurdu. Bana hakarette bulunarak görev yerimi terk etmemi, burasının benim görev yerim olmadığını belirterek 'Buradan defol git' diye söyledi. Ben de kendisine ne yapmaya çalışıyorsunuz ; neden dışarıya çıkacağım bu şekilde bana davranmaya hakkınız yok dediğim halde iki kez yumruklarını sıkarak üzerime yürüdü. Orada bulunanlar kendisini tutarak engel olmaya çalıştı. Eğer tutmasalardı can güvenliğim tehlikede olacaktı" dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan hemşire Taş, yaşananlara tepki göstererek Başhekim Yardımcısı R.G ile daha önceden aralarında herhangi bir problemin bulunmadığını belirterek sağlığı ile ilgili aldığı itiraz raporunun cevabını beklerken kendisine şiddet uygulandığını söyledi.

"ARAMIZDA HERHANGİ BİR HUSUMET YOKTU"

Başhekimle daha önceden aralarında herhangi bir husumetin olmadığını kaydeden Taş, iki hastaneden darp raporu aldığını ifade ederek "Kendisiyle aramızda herhangi bir şey geçmedi, bir husumetimiz de yok. Sağlığımla ilgili problemlerim var, ondan kaynaklı idare ile yazışmalarımız oluyor. Yazışmalardan dolayı itiraz dilekçemi ilettim. İtiraz dilekçemin sonucunu beklerken bana şiddet uyguladı. Bana hem hakaret etti hem de tehdit etti. Zaten darp raporlarım da var. Olay savcılığa intikal etmiştir. Ben bu kişinin ceza almasını işitiyorum. Can güvenliğim yok. Tekrar görev yapacağım yere gelerek bana saldırıp saldırmayacağını bilmiyorum. Bana idari katından görevlendirme yazısı geldi. Görevlendirme yazısına istinaden bende itiraz dilekçesi yazdım. Pazartesi günü bana görevlendirme yazısı geldi, Salı günü itiraz ettim Perşembe günü saldırıya uğradım. İki hastaneden de darp raporu aldım" diye konuştu.

Yaşananlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Taş "Sürekli yerim değiştirildi. Son 8 yıldır bu hastanede hemşire olarak görev yapmaktayım. Ayrıca sağlık problemlerinin olduğunu tansiyon hastası olduğumu bildikleri halde bana bu şekilde davrandılar. Zaten acile gittiğimde tansiyonum yükselmişti. Sağlığımı düşünmeyerek bana böyle davrandılar şiddet olarak bana hakarette bulundular, darp ettiler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan olayın soruşturma safhasında olduğu için konuşamayacağını belirten Başhekim Yardımcısı R.G. de olayla ilgili gerekli yasal haklarını kullanacağını ifade etti.

(İHA)

