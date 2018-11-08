Hastanın 400 lirasını çalan yankesici yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, hastanede İ.T.'nin cebinden 400 lirasını çaldığı iddia edilen R.Ü., kaldığı pansiyonda yakalandı.
Polisi harekete geçiren olay, 4 Ekim günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Tedavi için hastaneye gelen İ.T.'nin 400 lirası, yankesicilik yöntemiyle çalındı. Şikâyet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin 'dolandırıcılık' ve 'tehdit' suçlarından 4 kaydı bulunan R.Ü. olduğunu belirledi. R.Ü'nün hastanede hasta gibi dolaşıp yankesicilik yaptığını tespit eden polis, şüpheliyi kaldığı pansiyonda gözaltına aldı. R.Ü, polisteki ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi.
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