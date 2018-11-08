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Hastanın 400 lirasını çalan yankesici yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 17:38 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI Antalya'da, hastanede İ.T.'nin cebinden 400 lirasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınıp, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ü., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Antalya'da, hastanede İ.T.'nin cebinden 400 lirasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınıp, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ü., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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