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Hastanın ağzında oluşan boşluk bacağından alınan dokuyla kapatıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.09.2018 17:42 | Son Güncelleme

Antalya'da, tümör nedeniyle çene kemiğinin bir bölümünü kaybeden hasta, bacağından alınan dokuyla iyileştirildi

Antalya'da, tümör nedeniyle çene kemiğinin bir bölümü alınan hasta, bacağından nakledilen dokuyla iyileştirildi.

Alınan bilgiye göre, Manavgat ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Ayşe Kuru'nun ağzında yaklaşık 6 ay önce yara çıktı.

Yaranın büyümesiyle konuşmakta ve yemek yemede zorlanan Kuru, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın yanağındaki tümörün kanser olduğu ve çene kemiğine de yayıldığı belirlendi.

Hastayı ameliyata alan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi doktorlarından Doç. Dr. Levent Renda tümörlü bölgeyi temizledi.

Operasyon sonrası çene kemiğinde oluşan boşluk ise aynı hastanede görev yapan plastik cerrah Uzman Dr. Asım Uslu tarafından plakla dolduruldu. Plak çevresi de hastanın bacağından alınan kas dokusuyla çevrildi.

Tedavisi tamamlanan Ayşe Kuru taburcu edildi.

Doç. Dr. Renda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta kendilerine geldiğinde yanağın iç tarafında bir tümör olduğunu gördüklerini ve hemen biyopsi yaptıklarını belirtti.

Yapılan tetkiklerde hastanın kanser olduğunun tespit edildiğini kaydeden Renda, "Çene kemiğine de yayılan kanserli bölgeyi operasyonla temizledik. Çenede oluşan boşluk da plakla kapatılarak çevresi hastanın bacağından alınan kas dokusuyla kapatıldı. Gayet başarılı geçen ameliyat sonrası hastamız sağlığına kavuştu. Artık yemesinde ve konuşmasında problem kalmadı." dedi.

Renda, hastanın bir süre daha kanser tedavisine devam edeceğini bildirdi.

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