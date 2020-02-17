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Hastanın kulağından pil çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.02.2020 15:38 | Son Güncelleme

İngiltere'nin ünlü odyoloğu Mr Neel Raithatha, gelen son vakayı internette paylaşmadan edemedi. Kulak sorunu yaşayan kişilerin sıklıkla başvurduğu Mr. Neel Raithatha, bakın bu kez nasıl bir duruma karşı karşıya kaldı...

İngiltere'deki Leicester'da bulunan kliniğine gelen hastanın başta kulağını temizlemesini isteyeceğini düşünen Mr. Neel Raithatha, hastanın kulağına pil kaçtığını duyunca hemen operasyona aldı.

İşitme cihazı yerine pil takmış!

İşitme cihazını takmak isterken uyku sersemi pili kulak deliğinin içine yerleştiren hasta, pili çıkarmayı başaramayınca soluğu Mr. Neel Raithatha'nın yanında aldı.
Mr. Neel Raithatha ise bu durum karşısında ilk olarak 4 mm'lik bir endoskopi aleti kullanmayı planlasa da kulak çapı için uygun olmayacağından bu kararından vazgeçerek bir mıktasından tardım alıyor.
İşitme cihazı pilinin bulunduğu noktayı bir kamera yardımıyla teşhis eden Mr. Neel Raithatha, ardından mıknatısı pile yaklaştırdı.
Kısa süreli bir uğraş sonucu pili kulak kanalından güvenle çıkarmayı başardı.
İşte hastanın kulağından çıkan pil. (Kaynak: Caters)
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Kulak sağlık

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