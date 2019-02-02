HABER

Hastanın ölümü sonrası ambulansın giremediği sokaktaki araçlara ceza yazıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:47 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde ambulans düzensiz park eden araçlar nedeniyle sokağa giremeyince sağlık ekiplerinin sedyeyle taşımak zorunda kaldığı kalp krizi geçiren Şengül Kaya'nın (66) ölümünün ardından, trafik ekipleri, uygulama yaptı.

Hastanın ölümü sonrası ambulansın giremediği sokaktaki araçlara ceza yazıldı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde ambulans düzensiz park eden araçlar nedeniyle sokağa giremeyince sağlık ekiplerinin sedyeyle taşımak zorunda kaldığı kalp krizi geçiren Şengül Kaya'nın (66) ölümünün ardından, trafik ekipleri, uygulama yaptı. Ekipler, olayın yaşandığı sokak başta olmak üzere ilçe genelinde hatalı park edilen araçların sürücülerine ceza yazdı.
Pazaraşağı Mahallesi Sarı Sokak'ta oturan Şengül Kaya, önceki gün öğle saatlerinde fenalaşınca ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Verilen adrese kısa sürede ambulansla ulaşan sağlık ekipleri, düzensiz park eden araçlar nedeniyle sokağa giremedi. Siren sesi ve anonslarla araçların çekilmesi istendi, ancak araç sahiplerine ulaşılamadı.
CAMA YUMRUK ATTI
Şengül Kaya'nın oğlu Tevfik Kaya da araç sahiplerine ulaşmak için apartmanların zillerine bastı. Tüm uğraşlara rağmen sürücülere ulaşamayan Kaya, sinirlenerek bir otomobilin camına yumruk atıp, kırdı. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ
Ambulans sokağa giremeyince eve koşarak giden sağlık ekipleri, müdahale ettikleri Şengül Kaya'yı sedye ile çıkarıp, sokak başında bekleyen ambulansa kadar taşıdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Şengül Kaya'nın cenazesi, Altıkapı köyünde toprağa verildi.
'GERÇEKTEN ACI BİR TECRÜBE OLDU'
İlçede olayın yankıları sürerken, halk bilinçsiz ve sorumsuz sürücülerin kendilerine çekidüzen vermesini istedi. Olay sırasında aynı sokaktaki iş yerinde bulunan Yıldırım Kılınç, "Siren sesiyle olaydan bilgim oldu. İş yerimden çıktığımda ambulansın sokağa giremediğini ve insanların telaşla koşturduklarını gördüm. Komşumuz Şengül teyzenin kalp krizi geçirdiğini öğrenince hep birlikte yardımcı olduk ve sedyeyle ambulansa kadar taşıdık. Tabii bayağı bir oyalanma oldu. Sonradan öğrendik ki Şengül Kaya yolda vefat etmiş. Bu gerçekten acı bir tecrübe oldu. Sürücülerin aracını park ettiği yere bir bakması lazım. 'Ben bu aracı böyle bıraktım, ama başkalarına zararı olur mu olmaz mı?' diye kendisine sorması lazım. İnşallah bundan böyle bu tür şeylerle karşılaşmayız" dedi.
'DEFALARCA ARADIM'
Annesinin cenazesi dolayısıyla köyde bulunan Tevfik Kaya (40) da şunları söyledi:
"Acım büyük. Annemi göz göre göre ölüme terk ettik. Ambulans kısa sürede geldi ama araçlar nedeniyle sokağa bir türlü giremedi. Emniyeti defalarca aradım, plakaları verdim. Ne sürücüler geldi, ne de bir trafik polisi. Çaresiz annemi sağlık personeli ve çevredeki komşularla ambulansa kadar elimizde taşıdık. Annem belki zamanında hastaneye yetiştirilseydi, şu an yaşıyor olacaktı. O sinirle sokağın girişini kapatan aracın arka camına bir yumruk attım. Biz ambulansla gittikten sonra polisler gelip oğlumun kimliğini alıp, gitmişler. Sanırım soruşturma açacaklar."
TRAFİK CEZA KESTİ
Diğer yandan yaşanan üzücü olaydan sonra Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Bürosu ekiplerinin başta olayın yaşandığı Sarı Sokak olmak üzere, ilçede hatalı park yapan onlarca araca usulsüz parktan 108 TL ceza yazıldı.

FOTOĞRAFLI

Hastanın ölümü sonrası ambulansın giremediği sokaktaki araçlara ceza yazıldıHastanın ölümü sonrası ambulansın giremediği sokaktaki araçlara ceza yazıldıHastanın ölümü sonrası ambulansın giremediği sokaktaki araçlara ceza yazıldıHastanın ölümü sonrası ambulansın giremediği sokaktaki araçlara ceza yazıldı

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Ebs Bursa 1 Nolu Şubesi yılın ilk divan toplantısını yaptıEbs Bursa 1 Nolu Şubesi yılın ilk divan toplantısını yaptı
İğrenç tecavüz girişimi!! Polis yarı çıplak ormanda yakaladıİğrenç tecavüz girişimi!! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da iğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Antalya'da bir adam misafir olduğu evin 14 yaşındaki kızını kaçırdı iddiası

Misafir olarak gitti küçük kızı kaçırdı!

Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...

Adana'da deprem! (Son depremler Kandilli Rasathanesi- AFAD)

Adana'da korkutan deprem!

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

'Yavru Vatan'ın acı günü! Kızı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.