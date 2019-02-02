Hastanın ölümü sonrası ambulansın giremediği sokaktaki araçlara ceza yazıldı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde ambulans düzensiz park eden araçlar nedeniyle sokağa giremeyince sağlık ekiplerinin sedyeyle taşımak zorunda kaldığı kalp krizi geçiren Şengül Kaya'nın (66) ölümünün ardından, trafik ekipleri, uygulama yaptı. Ekipler, olayın yaşandığı sokak başta olmak üzere ilçe genelinde hatalı park edilen araçların sürücülerine ceza yazdı.

Pazaraşağı Mahallesi Sarı Sokak'ta oturan Şengül Kaya, önceki gün öğle saatlerinde fenalaşınca ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Verilen adrese kısa sürede ambulansla ulaşan sağlık ekipleri, düzensiz park eden araçlar nedeniyle sokağa giremedi. Siren sesi ve anonslarla araçların çekilmesi istendi, ancak araç sahiplerine ulaşılamadı.

CAMA YUMRUK ATTI

Şengül Kaya'nın oğlu Tevfik Kaya da araç sahiplerine ulaşmak için apartmanların zillerine bastı. Tüm uğraşlara rağmen sürücülere ulaşamayan Kaya, sinirlenerek bir otomobilin camına yumruk atıp, kırdı. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulans sokağa giremeyince eve koşarak giden sağlık ekipleri, müdahale ettikleri Şengül Kaya'yı sedye ile çıkarıp, sokak başında bekleyen ambulansa kadar taşıdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Şengül Kaya'nın cenazesi, Altıkapı köyünde toprağa verildi.

'GERÇEKTEN ACI BİR TECRÜBE OLDU'

İlçede olayın yankıları sürerken, halk bilinçsiz ve sorumsuz sürücülerin kendilerine çekidüzen vermesini istedi. Olay sırasında aynı sokaktaki iş yerinde bulunan Yıldırım Kılınç, "Siren sesiyle olaydan bilgim oldu. İş yerimden çıktığımda ambulansın sokağa giremediğini ve insanların telaşla koşturduklarını gördüm. Komşumuz Şengül teyzenin kalp krizi geçirdiğini öğrenince hep birlikte yardımcı olduk ve sedyeyle ambulansa kadar taşıdık. Tabii bayağı bir oyalanma oldu. Sonradan öğrendik ki Şengül Kaya yolda vefat etmiş. Bu gerçekten acı bir tecrübe oldu. Sürücülerin aracını park ettiği yere bir bakması lazım. 'Ben bu aracı böyle bıraktım, ama başkalarına zararı olur mu olmaz mı?' diye kendisine sorması lazım. İnşallah bundan böyle bu tür şeylerle karşılaşmayız" dedi.

'DEFALARCA ARADIM'

Annesinin cenazesi dolayısıyla köyde bulunan Tevfik Kaya (40) da şunları söyledi:

"Acım büyük. Annemi göz göre göre ölüme terk ettik. Ambulans kısa sürede geldi ama araçlar nedeniyle sokağa bir türlü giremedi. Emniyeti defalarca aradım, plakaları verdim. Ne sürücüler geldi, ne de bir trafik polisi. Çaresiz annemi sağlık personeli ve çevredeki komşularla ambulansa kadar elimizde taşıdık. Annem belki zamanında hastaneye yetiştirilseydi, şu an yaşıyor olacaktı. O sinirle sokağın girişini kapatan aracın arka camına bir yumruk attım. Biz ambulansla gittikten sonra polisler gelip oğlumun kimliğini alıp, gitmişler. Sanırım soruşturma açacaklar."

TRAFİK CEZA KESTİ

Diğer yandan yaşanan üzücü olaydan sonra Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Bürosu ekiplerinin başta olayın yaşandığı Sarı Sokak olmak üzere, ilçede hatalı park yapan onlarca araca usulsüz parktan 108 TL ceza yazıldı.