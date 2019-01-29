Hastanın şişen karnından 20 santimlik miyom çıktı

Diyarbakır’da 43 yaşındaki kadının şişlik şikayetiyle gittiği hastanede karnından 20 santimlik miyom çıktı.

Diyarbakır’da yaşayan 43 yaşındaki Lale Tura, karnında şişkinlik başlayınca hastaneye başvurdu. Karnında 20 santim miyom olduğu belirlenen Tura, bekar olduğu için rahim alınma riskinden dolayı ameliyat olmaktan vazgeçti. Rahminin alınmaması için birçok tedavi merkezine başvuran hasta, arkadaşın tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Doç. Dr. Çoksüer tarafından başarılı bir şekilde rahim alınmadan yapılan ameliyatla Tura sağlığına kavuştu.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, Lale Tura’nın yanlarına geldiğinde karnında ciddi anlamda şişkinlik ve kasık ağrıları olduğunu belirterek, ultrasonla baktıklarında 20 santimlik dev bir miyom olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Çoksüer, “Tabii hastamız birçok merkeze başvurmuş, rahmin alınabileceği ve çok riskli bir ameliyat olduğu söylenmiş. Hasta bekar olduğundan dolayı rahimin alınmasından korkuyordu. Hastayı detaylı değerlendirdik, muayenesini yaptık, dikkatli ve tecrübeli bir ekiple yapılabileceği konusunda hastayla faydalarını ve risklerini konuştuk. Ameliyata girdiğimizde karnın içerisinde her tarafı saran kafa şeklinde dev bir miyom vardı. Ameliyat esnasında sabırlı ve dikkatli bir şekilde davrandık, hastanın bağırsaklarında ciddi anlamda yapışmış durumdaydı, rahime zarar vermeden dev miyomu çıkardık. Burada amacımız hastanın rahmini almadan küçük bir insizyonla dev miyomu almaktı. Hasta bir gün sonra kendine geldi, rahat rahat yürüyor, taburcu oldu. Az kanamalı ve cerrahiyle başarılı bir şekilde ameliyatımızı gerçekleştirdik. Hasta bir türlü inanamıyordu, rahimin alınabileceği korkusuyla karar veremiyordu. Gittiği her yerde rahmin alınacak uyarılarında bulunmuşlar, biz de rahmini almadan miyomunu çıkardık” dedi.