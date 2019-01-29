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Hastanın şişen karnından 20 santimlik miyom çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 03:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 43 yaşındaki kadının şişlik şikayetiyle gittiği hastanede karnından 20 santimlik miyom çıktı.Diyarbakır’da yaşayan 43 yaşındaki Lale Tura, karnında şişkinlik başlayınca hastaneye başvurdu.

Diyarbakır’da 43 yaşındaki kadının şişlik şikayetiyle gittiği hastanede karnından 20 santimlik miyom çıktı.
Diyarbakır’da yaşayan 43 yaşındaki Lale Tura, karnında şişkinlik başlayınca hastaneye başvurdu. Karnında 20 santim miyom olduğu belirlenen Tura, bekar olduğu için rahim alınma riskinden dolayı ameliyat olmaktan vazgeçti. Rahminin alınmaması için birçok tedavi merkezine başvuran hasta, arkadaşın tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Doç. Dr. Çoksüer tarafından başarılı bir şekilde rahim alınmadan yapılan ameliyatla Tura sağlığına kavuştu.
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, Lale Tura’nın yanlarına geldiğinde karnında ciddi anlamda şişkinlik ve kasık ağrıları olduğunu belirterek, ultrasonla baktıklarında 20 santimlik dev bir miyom olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Çoksüer, “Tabii hastamız birçok merkeze başvurmuş, rahmin alınabileceği ve çok riskli bir ameliyat olduğu söylenmiş. Hasta bekar olduğundan dolayı rahimin alınmasından korkuyordu. Hastayı detaylı değerlendirdik, muayenesini yaptık, dikkatli ve tecrübeli bir ekiple yapılabileceği konusunda hastayla faydalarını ve risklerini konuştuk. Ameliyata girdiğimizde karnın içerisinde her tarafı saran kafa şeklinde dev bir miyom vardı. Ameliyat esnasında sabırlı ve dikkatli bir şekilde davrandık, hastanın bağırsaklarında ciddi anlamda yapışmış durumdaydı, rahime zarar vermeden dev miyomu çıkardık. Burada amacımız hastanın rahmini almadan küçük bir insizyonla dev miyomu almaktı. Hasta bir gün sonra kendine geldi, rahat rahat yürüyor, taburcu oldu. Az kanamalı ve cerrahiyle başarılı bir şekilde ameliyatımızı gerçekleştirdik. Hasta bir türlü inanamıyordu, rahimin alınabileceği korkusuyla karar veremiyordu. Gittiği her yerde rahmin alınacak uyarılarında bulunmuşlar, biz de rahmini almadan miyomunu çıkardık” dedi.

“Meslek hayatımda ikinci defa bu kadar dev bir miyomla karşılaştım”
Meslek hayatında ikinci defa bu kadar büyük bir miyomla karşılaştığını aktaran Doç. Dr. Çoksüer, “Geçtiğimiz günlerde bir hastamız 8 aylık hamile olduğunu zannederek bize başvurmuştu. Yaptığımız ultrason sonucu karnındakinin bebek olmadığını, 16 santimlik dev bir miyom olduğunu görmüştük. Şimdiki hastamızda ise 20 santimlik dev miyom çıktı. Rahmi alsaydık çok kolay bir ameliyat olacaktı, fakat biz rahmi almadığımız için çok zor bir ameliyat yapmak zorunda kaldık. Ameliyat çok sabır ve tecrübe gerektiren bir ameliyattı ve başarılı bir şekilde yaptık. Hastamızı sağlıklı bir şekilde evine gönderiyoruz” diye konuştu.

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