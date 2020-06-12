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Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 16:05 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olan hastasının soru sormasına sinirlenen doktor, hasta ve yakınıyla tartışmaya başladı. Doktorun hastane odasında bağırarak hakaret yağdırdığı anlar, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçilerek doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde yaşayan Mesure Toker (87), bel kayması şikayetiyle geçen çarşamba günü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde başvurdu. Hastanede algoloji bölümüne yatışı yapılan Toker’in ameliyatı, çarşamba gecesi yapıldı. Mesure Toker, operasyona girmeyen Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. Doktor Osman Nuri A. ile sabah görüşünce, durumu anlatıp, şikayetlerini söyledi. Doktora neden ameliyatı randevu aldığı değil başka bir doktorun yaptığını soran Toker'e, Osman Nuri A. bağırarak tepki gösterdi. Doktor Osman Nuri A., ardından da odada bulunan hasta yakınıyla tartışmaya başladı. Odada bulunan hasta yakınının da tepki göstermesi üzerine daha sinirlenen doktor, hakaretlerde bulundu. Hastanede yaşananlar, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

REKTÖRDEN 'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI' AÇIKLAMASI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hastanede yaşanan olayla ilgili üniversitenin sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, hukuki sürecin başlatıldığını belirten Aldemir, "Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyu vicdanında olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

DHA

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