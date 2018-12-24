Hastanın yoğun bakımda düşmesi sonucu öldüğü iddiası

Babasının kalp krizi geçirdiğini, bu nedenle kent merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildiğini anlatan Çınarkuyu, şöyle konuştu:

"Babam burada kalp doktoru A.A'nın adıyla Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. Yoğun bakımda babam 'benim bir şeyim yok, tetkiklerim de temiz, ben hastaneye yatmak istemiyorum, beni buradan çıkarın' demişti ama biz anjiyo yapılsın diye babamı yatırdık. Gece geç saatlere kadar babamın yanına gidip geldiğimizde babamda bir sıkıntı yoktu. Sabah saat 08.20 civarlarında yoğun bakıma babamı görmek için çıktığımda babamı sedyenin üzerinde gördüm. Babam sağ tarafı kanlı ve o tarafına yatırılmış üzerine de sargı bezi konulmuş. Babama ne olduğunu sorduğumda oradakiler birbirine baktı. Arkalarından kardiyoloji doktoru A.A. çıktı ve bana 'kardeş babanı yoğun bakımda düşürmüşler, şu an beyin kanaması var. Hastayı beyin cerrahı F.Y'ye devrettim' dedi. Babamın tomografisi çekildi, kanama beyninin tamamını kaplamış, sağ kulağında sızıntı oluyordu, kafatasında kırık vardı, belliydi yara aldığı. Daha sonra babamın kalbinin durduğunu ve rahmetli olduğunu söylediler."