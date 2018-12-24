Hastanın yoğun bakımda düşmesi sonucu öldüğü iddiası

Kahramanmaraş'ta sevk edildiği özel hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları, hastalarının düşme sonucu öldüğünü ileri sürerek Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne suç duyurusunda bulundu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ali Çınarkuyu, aynı ismi taşıyan oğlu Ali Çınarkuyu'ya rahatsızlandığını belirterek kendini hastaneye götürmesi istedi.
Oğlu tarafından Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan Çınarkuyu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Çınarkuyu, bir süre sonra hayatını kaybetti.
Çınarkuyu'nun yakınları, hastalarının yoğun bakım ünitesinde düşmesi sonucu başından yaralandığını, daha sonra da hayatını kaybettiğini ileri sürerek Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne giderek suç duyurusunda bulundu.
Hayatını kaybeden Çınarkuyu'nun oğlu Ali Çınarkuyu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, perşembe günü rahatsızlanan babasını Pazarcık Devlet Hastanesi acil servisine götürdüğünü söyledi.
Babasının kalp krizi geçirdiğini, bu nedenle kent merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildiğini anlatan Çınarkuyu, şöyle konuştu:
"Babam burada kalp doktoru A.A'nın adıyla Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. Yoğun bakımda babam 'benim bir şeyim yok, tetkiklerim de temiz, ben hastaneye yatmak istemiyorum, beni buradan çıkarın' demişti ama biz anjiyo yapılsın diye babamı yatırdık. Gece geç saatlere kadar babamın yanına gidip geldiğimizde babamda bir sıkıntı yoktu. Sabah saat 08.20 civarlarında yoğun bakıma babamı görmek için çıktığımda babamı sedyenin üzerinde gördüm. Babam sağ tarafı kanlı ve o tarafına yatırılmış üzerine de sargı bezi konulmuş. Babama ne olduğunu sorduğumda oradakiler birbirine baktı. Arkalarından kardiyoloji doktoru A.A. çıktı ve bana 'kardeş babanı yoğun bakımda düşürmüşler, şu an beyin kanaması var. Hastayı beyin cerrahı F.Y'ye devrettim' dedi. Babamın tomografisi çekildi, kanama beyninin tamamını kaplamış, sağ kulağında sızıntı oluyordu, kafatasında kırık vardı, belliydi yara aldığı. Daha sonra babamın kalbinin durduğunu ve rahmetli olduğunu söylediler."
Babasının hayatını kaybetmesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi morgunda otopsi yaptırdıklarını ifade eden Çınarkuyu, sorumlular hakkında gerekenlerin yapılmasını istedi.
Ali Çınarkuyu'nun kızı Ayşe Arık da yürüyerek götürdüğü hastanede babasının cansız bedenini teslim aldıklarını, bu nedenle şikayetçi olduğunu belirtti.
Özel hastane yetkilileri ise konu adli mercilere intikal ettiği için herhangi bir açıklama yapmayacaklarını bildirdi.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğünün olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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