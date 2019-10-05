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Hastası için yola çıkan doktor kazaya karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

Aksaray'da, iki otomobilin çarpışması sonucu, durumu ağır olan çocuk hastasının tedavisi için hastaneye giden doktorun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı

Aksaray'da, iki otomobilin çarpışması sonucu, çocuk hastasının tedavisi için hastaneye giden doktorun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Ayşe Betül Öztürk (37) idaresindeki 38 AC 610 plakalı plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu Nevşehir Kavşağında, Teyyar Kıran (43) yönetimindeki 27 L 5361 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Kıran'ın otomobilindeki Esma Kıran (16), Kudret Kıran (41), Tuğba Kıran (20), Fatuma Barre Ali Fatuma (20) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor olan Ayşe Betül Öztürk'ün, durumu ağır olduğu bildirilen bir çocuk hastasının tedavisi için yola çıktığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray trafik kazası yaralı

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