HASTASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DOKTOR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA
Hastası tarafından uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman son yolculuğuna uğurlandı. Hacıosman'ın cenaze namazı Bahçelievler Mehmet Ülker Cami'nde ikindi namazının ardından kılındı. Cenaze namazı öncesi Hacıosman'ın eşi Mutlu Esentürk Hacıosman ve kızı Beril Zeynep Hacıosman taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastane çalışanları, doktorlar, İstanbul Tabip Odası üyeleri ve Hacıosman'ın yakıları katıldı. Cenazeye katılanların bazılarının doktor önlüğü giydiği görülürken, bazılarının boynunda stetoskop olduğu görüldü.
Hacıosman, kılınan cenaze namazının ardından Küçükçekmece Yeni Kanarya Mezarlığı'na defnedildi.
Görüntü Dökümü:
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- Camiden görüntüler
- Cenazeye katılanların görüntüsü
- Ağlayanların görüntüsü
- Kızı Beril Zeynep Hacıosman'ın görüntüsü (kızıl saçlı)
- Eşi Mutlu Esentürk Hacıosman'ın görüntüsü (siyah beyaz çizgili bluzlu)
- Detaylar
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